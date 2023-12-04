الإثنين 04 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

"البرزخ".. معرض تشكيلي جديد بقاعة الباب

جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضًا للفنان وائل درويش تحت عنوان "البرزخ"، وذلك في تمام السادسة مساء يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 بقاعة الباب/ سليم – متحف الفن المصري الحديث ساحة دار الأوبرا المصرية.

معرض البرزخ

ويقول الدكتور وليد قانوش.. "تتميز أعمال الفنان وائل درويش بذلك الحضور المتناغم والمتوازن بين الوعي واللاوعي، يتشارك القيم الإنسانية في موضوعاته من منظور خطي ومعالجات تصويرية خاصة تمكنه من التخصيب الجمالي للنص البصري موظفًا عناصر ورموز ودلالات تعبيرية تحضر بكثافة في حركة وسكون هي شكل من أشكال علاقة جدلية فوق مسطح لوحاته، هذه البنية الدرامية المركبة تساعده على جذب الإدراك الحسي والفكري والشعوري للمُتلقي للوقوف أمامها لاستجلاء مكامن الأفكار والمعاني ولغته الجمالية ورؤيته لها".

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الطاقات الإيحائية

وأضاف قانوش: "مما يميز أعمال الفنان وائل درويش كذلك تلك الطاقات الإيحائية التي تبدو في شكل إشارات ورموز يمكن ترتيبها وتنظيمها وإضفاء المعنى على خصائصها، كما يمكن تحسس مواطن حضور العقل الباطن وغوايته من خلال تناثر وتشظي بعض الخطوط والألوان والرموز في التكوين الفني للعمل، تتقاطع وتتنافر، تتآلف وتختلف، لكنها في النهاية تتوحد في عمل فني متكامل له تأثيره الإنفعالي والعاطفي وله ذوقه الجمالي، كما له مرجعيته وهويته ونسقه الخاص".


يستمر المعرض حتى 16 ديسمبر 2023، يوميًا من 9 صباحا حتى 9 مساء عدا يوم الجمعة.

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الأوبرا المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور وليد قانوش الفنون التشكيلية قطاع الفنون التشكيلية قاعة الباب سليم متحف الفن المصري الحديث متحف الفن وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الطاقات الإيحائية

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