بعد استئناف العدوان، خبير يكشف لـ فيتو 3 سيناريوهات تحدد مصير الأسرى في غزة

الرهائن الإسرائيليون، قال الدكتور كرم سعيد الخبير في مركز الأهرام للبحوث والدراسات الاستراتيجية إن هناك 3 سيناريوهات تحدد مصير الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة:

1- استمرار حركة حماس في الاحتفاظ بهم داخل غزة وتوظيفهم كورقة في أي مفاوضات مقبلة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

2- تعرض عدد من رهائن الاحتلال للقتل أو الإصابة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة.

3- الدفع بكل هؤلاء الرهائن في صفقة "الكل مقابل الكل"، مقابل الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، لإلزام إسرائيل والضغط عليها من أجل وقف العدوان علي غزة.

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استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة

وأشار الخبير في مركز الأهرام، إلي أن مواصلة دولة الاحتلال عدوانها الغاشم علي غزة بالرغم من وجود عديد كبير من الأسرى داخل القطاع يرجع إلي عدة أسباب أبرزها، أن إسرائيل لم تحقق حتى اللحظة اي أهداف من عملياتها العسكرية ما جعل موقفها سيئ للغاية أمام الرأي العام في تل أبيب.

وتابع سعيد: "أيضا استمرار العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة يأتي كمحاولة لإطالة عمر حكومة بنيامين نتنياهو في المشهد السياسي"، مشددا على أنه بعد انتهاء الحرب سيتعرض نتنياهو وحكومته إلي حساب شديد.

بايدن عازم على إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال الأربعاء الماضي، إنه عازم على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، وذلك بعد إطلاق سراح الأمريكية ليئات بينين.

ونقلت رويترز حينها عن بايدن قوله في بيان أصدره البيت الأبيض: "لا نزال عازمين على ضمان إطلاق سراح كل شخص احتجزته حماس خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر، بما في ذلك أفيف زوج ليئات".

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع وصل إلى 15523 شهيدا وأكثر من 41 ألف مصاب، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

وقالت الوزارة إن "الاحتلال يركز عدوانه على مناطق قطاع غزة كافة دون استثناء ويدعي كذبا بوجود مناطق آمنة".

وأكدت أن "الاحتلال يوسع دائرة استهداف المدنيين ولم يترك شبرا واحدا في غزة بلا قصف وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية".

وأضافت أنه "تم انتشال 316 شهيدا و664 جريحا وما زال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض"، مشيرة إلى "ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 15523 شهيدا وأكثر من 41 ألف مصاب".

وأكدت الوزارة بأن إسرائيل ما زالت تعتقل 35 من كوادر القطاع الصحي في غزة على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي.

وأضافت أن الطواقم الطبية تتعامل مع مئات الجرحى على الأرض في ظل نقص الإمكانيات العلاجية والسريرية، وإسرائيل تتعمد استهداف ما تبقى من مستشفيات شمال غزة بشكل مستمر لإخراجها عن الخدمة.

من ناحية اخرى أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن ما حدث في مخيم جباليا مجزرة إنسانية، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين الأبرياء.