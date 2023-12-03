محاكمة نتنياهو، القضاء الإسرائيلي ينظر غدا قضايا فساد منسوبة لرئيس وزراء الاحتلال

محاكمة نتنياهو، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن القضاء الإسرائيلي ينظر غدا الإثنين في قضايا الكسب غير المشروع وتهم الفساد المنسوبة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

مظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب نتنياهو بالاستقالة

ومساء أمس، تظاهر آلاف الإسرائيليين، ضد حكومة نتنياهو، مطالبين بضرورة الإفراج عن الأسرى المحتجزين داخل قطاع غزة.

وجاءت المظاهرة في اليوم الثاني لاستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة تضامنا مع عائلات الأسرى.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تطالب عائلات 136 أسيرا في غزة، بعقد اجتماع مع مجلس الوزراء الإسرائيلي بسبب استئناف القتال في القطاع.

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مظاهرات في إسرائيل لمطالبة نتنياهو بالاستقالة

وللمرة الأولى، ينضم لمسيرة تل أبيب، الرهائن المحررون، ومن بينهم يلينا تروبانوف، التي لا يزال ابنها ساشا في الأسر.

وفي الوقت ذاته، تظاهر نحو ألف إسرائيلي في حيفا، من وسط الكرمل حتى مفرق حوريف، وطالبوا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالاستقالة. وقال أحد المتظاهرين: "حان الوقت للنزول إلى الشوارع والمطالبة بحكومة مسؤولة ومدروسة وملتزمة بأمن مواطنيها، بدلا من حكومة كانت تذكرة دخولها الفساد والسيطرة على تويتر والاستعداد للتضحية بأي شيء من أجل زعيمها".

وهتف المتظاهرون ضد نتنياهو: "هو المسؤول، هو المذنب، يجب أن يرحل".

3 سيناريوهات تحدد مصير الأسرى في غزة

في السياق ذاته، قال الدكتور كرم سعيد الخبير في مركز الأهرام للبحوث والدراسات الاستراتيجية إن هناك 3 سيناريوهات تحدد مصير الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة:

1- استمرار حركة حماس في الاحتفاظ بهم داخل غزة وتوظيفهم كورقة في أي مفاوضات مقبلة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

2- تعرض عدد من رهائن الاحتلال للقتل أو الإصابة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة.

3- الدفع بكل هؤلاء الرهائن في صفقة "الكل مقابل الكل"، مقابل الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، لإلزام إسرائيل والضغط عليها من أجل وقف العدوان علي غزة.

استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة

وأشار الخبير في مركز الأهرام، إلي أن مواصلة دولة الاحتلال عدوانها الغاشم علي غزة بالرغم من وجود عديد كبير من الأسرى داخل القطاع يرجع إلي عدة أسباب أبرزها، أن إسرائيل لم تحقق حتى اللحظة اي أهداف من عملياتها العسكرية ما جعل موقفها سيئ للغاية أمام الرأي العام في تل أبيب.

وتابع سعيد: "أيضا استمرار العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة يأتي كمحاولة لإطالة عمر حكومة بنيامين نتنياهو في المشهد السياسي"، مشددا على أنه بعد انتهاء الحرب سيتعرض نتنياهو وحكومته إلي حساب شديد.