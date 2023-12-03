أخبار الرياضة اليوم.. الزمالك وفيوتشر يفوزان في الكونفيدرالية.. وليفربول يحقق فوزا قاتلا على فولهام.. والسيتي يتعادل أمام توتنهام

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

حقق الزمالك الفوز بأربعة أهداف مقابل لاشيء علي سوار الغيني في المباراة التي أقيمت علي ستاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من الزمالك حتى استطاع زيزو من إحراز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة السادسة.

وأضاع أوباما فرصة هدف محقق للزمالك في الدقيقة 14، وحاول لاعبو الزمالك من خطف الهدف الثاني مبكرا لكن دون جدوى.

وشهد الربع ساعة الثانية من المباراة تدخلات عنيفة من الفريق الغيني، وأحرز شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وشهد الربع الأخير من الشوط الأول انخفاض في مستوى الفريقين.

الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق فريق ليفربول الفوز على فولهام بأربع أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة عشرة من البريميرليج على ملعب أنفيلد.

وسيطر لاعبو ليفربول علي مجريات الربع ساعة الأولى، وأحرز محمد صلاح الهدف الأول قبل أن يلغى بداعي التسلل.

وتعرض لينو حارس فولهام لإصابة قوية في العين وتوقفت المباراة لمدة 5 دقائق واستمر في الملعب، وأحرز الهدف الأول للريدز في الدقيقة 19.

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وتعادل ويلسون لفولهام في الدقيقة 24، واستطاع الأرجنتيني ماك أليستر من إحراز الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 39.

وخطف تيتي الهدف الثاني لفولهام في الدقيقة 48، وشهدت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني تبادل السيطرة من الفريقين.

واستطاع بوبي ريد من خطف الهدف الثالث لفولهام في الدقيقة 80 من ضربة رأس، وخطف الريدز هدفين في دقيقة عن طريق ايندو الياباني في الدقيقة 88 وكذلك ارنولد في الدقيقة 90.

تعادل مانشستر سيتي مع توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف لكل فريق في مباراة الفريقين على ملعب الاتحاد، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم هيونج مين سون أولا بالهدف الأول لصالح توتنهام قبل أن يحرز هدف التعادل السيتي بالخطأ في مرماه.

وبعدها سجل جوليان الفاريز هدف التقدم السيتي بالدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ادرك توتنهام التعادل عن طريق الأرجنتيني لوسيلسو إلا أن جاك جريليش أحرز التقدم السيتي ثم خطف كولوسفسكي هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

يلتقي النادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات في المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وعلمت فيتو من مصدر خاص عن تلقي إدارة شباب بلوزداد خطابا من الكاف يفيد بنقل مباراة فريقهم أمام الأهلي من ملعب السلام إلي ستاد برج العرب.

ومن المقرر إقامة المباراة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل 8 ديسمبر.

حقق النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول رقما قياسيا جديدا، بعدما صنع هدفا في فوز فريقه على فولهام بأربع أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة الرابعة عشرة من البريميرليج، على ملعب أنفيلد.

وتساوي محمد صلاح مع ستيفن جيرارد أسطورة الريدز في عدد المساهمات على ملعب أنفيلد برصيد 120 مساهمة.

خطف فريق مودرن فيوتشر فوزا مثيرا من فريق الهلال الليبي، بهدفين مقابل هدف من مباراة الفريقين بملعب ستاد شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء هدف التعادل لفيوتشر بعد تمريرة طولية ويقابلها مروان محسن بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقة 65.

ثم هدف ضائع للهلال الليبي بعد كرة طولية ويقابلها أسامة الشريف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من جنش.

وفي الدقيقة 69 طرد الحكم علي الفيل لاعب فيوتشر بعد الحصول على الإنذار الثاني.

ومع الدقيقة 70 جماهير الهلال الليبي تشعل الشماريخ في المدرجات.

وأحرز كاجالي درامية هدف الفوز لفيوتشر في الدقيقة 93 من المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر إلى 6 نقاط ورصيد الهلال بدون نقاط.