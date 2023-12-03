فيوتشر يخطف فوزا مثيرا من الهلال الليبي 2\1 في الكونفيدرالية

الكونفدرالية، خطف فريق مودرن فيوتشر فوزا مثيرا من فريق الهلال الليبي، بهدفين مقابل هدف من مباراة الفريقين بملعب ستاد شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحداث مباراة الهلال الليبي وفيوتشر



جاء هدف الهلال الليبي الأول في الدقيقة 3 عن طريق كرة عرضية يقابلها طه الشناوي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.

وجاءت هجمة لفيوتشر بعد نقلات وسط الملعب، وتنتهي بكرة عرضية خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس.

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وتمركز دفاعي من فيوتشر بعد محاولة توغل ومرور من لاعب الهلال الليبي داخل منطقة الجزاء وتخرج الكرة ضربة مرمى ثم عرضية لفيوتشر من ركنية وارتقاء وإبعاد من دفاع الهلال الليبي.

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وسيطر لاعبو فيوتشر على الكرة بعد نقلات قصيرة خارج منطقة الجزاء، وتنتهي بتمريرة طولية ولم يقابلها أحد وتخرج ضربة مرمى.

ويقع فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

وجاء هدف التعادل لفيوتشر بعد تمريرة طولية ويقابلها مروان محسن بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقية 65.

ثم هدف ضائع للهلال الليبي بعد كرة طولية ويقابلها أسامة الشريف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من جنش

وفي الدقيقية 69 طرد الحكم علي الفيل لاعب فيوتشر بعد الحصول على الانذار الثاني.

ومع الدقيقية 70 جماهير الهلال الليبي تشعل الشماريخ في المدرجات

واحرز كاجالي درامية هدف الفوز لفيوتشر في الدقيقية 93 من المباراة

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر الي 6 نقاط ورصيد الهلال اللي بيدون نقاط

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الهلال الليبي



حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد نصير، عمر كمال، محمد صادق

هجوم: أحمد عاطف، مروان محسن

وجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى، عبد الكبير الوادي، بيلو، هشام عادل، كجالي درامي، علي زعزع، أيمن الصفاقسي، محمد فاروق، عمر السعيد

طاقم تحكيم مباراة فيوتشر والهلال الليبي



وادارالمباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، وعاونه يحيى نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع.

وراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.



فيوتشر يفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي



وخطف فريق مودرن فيوتشر فوزا صعبا من أنياب سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف فيوتشر غنام محمد في الدقيقة 76 من المباراة.