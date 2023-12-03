نجم نابولي يقترب من الانضمام لـ مانشستر يونايتد

أكدت صحيفة ميرور البريطانية عن وجود نية لدى إدارة مانشستر يونايتد في تقديم عرض إلى اللاعب الجورجي كفاراتسخيليا جناح نابولي الإيطالي مقابل مبلغ مالي ضخم يتخطى 80 مليون يورو لتدعيم صفوف الفريق في يناير المقبل.

وجاء ذلك بسبب سوء النتائج الذي يقدمه الشياطين الحمر خلال الفترة الماضية في الدوري وكذلك دوري أبطال أوروبا.

وساهم كفارا في تتويج نابولي بالكالتشيو الإيطالي الموسم الماضي.

محمد صلاح يرد على أسطورة مانشستر يونايتد بالأرقام

واستعرضت "ميرور"، تصريحا سابقا لجاري نيفيل في شبكة "سكاي سبورتس" يعود إلى 2020، حيث قال "صرحت قبل 18 شهرا بأن محمد صلاح سيغادر ليفربول".

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وأضاف نيفيل "الأمر أكثر بساطة لشرح سبب عدم إظهار مشجعي ليفربول، الحب والولاء لصلاح، هناك شعور بأنه يريد الذهاب لريال مدريد أو برشلونة".

وتابع "هذا ليس انتقادا لصلاح، لقد لعبت مع بيكهام وفان نيستلروي وكريستيانو رونالدو، لقد أرادوا الطموح للفوز بالكرة الذهبية، وذهبوا إلى ريال مدريد".

ونوه "أعتقد أن محمد صلاح يستخدم ليفربول كنقطة انطلاق لمسيرته الاحترافية، وأن طموحه سيكون اللعب في ريال مدريد أو برشلونة".

أرقام صلاح مع ليفربول

وأبرزت "ميرور" أن محمد صلاح استمر وصنع التاريخ مع ليفربول، بل ووصل إلى 199 هدفا، وارتدى شارة القيادة للريدز.

وأوضحت أن محمد صلاح سيذهب أبعد من ذلك للرد على نيفيل، إذا سجل هدفا واحدا، لأنه سينضم لقائمة الأساطير بجانب إيان راش وروجر هانت وجوردون هودجسون وبيلي ليدل، وهم الذين سجلوا 200 هدف على الأقل مع الريدز.

ولم يرد محمد صلاح على نيفيل فقط بالأهداف، لكنه قدم 84 تمريرة حاسمة في 324 مباراة منذ انضمامه للريدز في 2017 قادما من روما.

وذكرت الصحيفة أن محمد صلاح أثبت نفسه باعتباره النجم الأكبر في الفريق خلال تلك الفترة، وأنه أسطورة للنادي، ويمكن القول إنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت "وقع محمد صلاح عقدا جديدا مع ليفربول في 2022، مما جعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ النادي براتب 350 ألف إسترليني أسبوعيا، ولديه عقد حتى صيف 2025، وحتى إن غادر للسعودية في الصيف المقبل، فإنه أثبت خطأ نيفيل".