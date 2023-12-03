الزمالك يفوز 4-0 علي سوار الغيني ويتصدر مجموعته في الكونفيدرالية (صور)

الزمالك، حقق الزمالك الفوز بأربعة أهداف مقابل لاشيء علي سوار الغيني في المباراة التي أقيمت علي ستاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

أحداث مباراة الزمالك وسوار الغيني

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من الزمالك حتى استطاع زيزو من إحراز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة السادسة.

وأضاع أوباما فرصة هدف محقق للزمالك في الدقيقة 14، وحاول لاعبو الزمالك من خطف الهدف الثاني مبكرا لكن دون جدوى.

وشهد الربع ساعة الثانية من المباراة تدخلات عنيفة من الفريق الغيني، وأحرز شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وشهد الربع الأخير من الشوط الأول انخفاض في مستوي الفريقين.

وأحرز سيف الجزيري الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 50 من عرضية دونجا.

وهدأ مستوي المباراة قليلا بعد إحراز الزمالك للهدف الثالث وحصل ياتارا لاعب سوارا الغيني علي بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف علي زيزو.

وأحرز ابراهيما نداي هدف الزمالك الرابع في الدقيقة 75 من تمريرة سيد نيمار.

وحافظ لاعبو الزمالك علي النتيجة دون استقبال اي أهداف.

تشكيل الزمالك أمام سوار الغيني

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

قائمة الزمالك أمام سوار الغيني

وتضم قائمة سوار الغيني كلًّا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

في خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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