حماس: الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه في غزة والضفة الغربية والقدس

أخبار غزة، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشددا علي أن هذا العدوان سينتهي بالفشل.

وأضاف القيادي في حركة حماس: "غزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة والمحتلين، وندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد العدو الإسرائيلي"، موجها التحية للشعب اليمني لجهودهم الداعمة للشعب الفلسطيني.

الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة

وتابع: "نجدد تأكيد موقفنا الرافض لمخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير شعبنا من قطاع غزة وتعنت الاحتلال وممطالته حال دون نجاح مسار التفاوض الذي بذل فيه الوسطاء جهدا كبيرا"، مشيرا إلي أن العالم شهد فرقا بين تعامل كتائب القسام مع الرهائن الإسرائيليين وتعامل الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين.

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وأستطرد القيادي في حماس أسامة حمدان: "الولايات المتحدة شريكة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة، وندعو الأحرار في واشنطن لحجب أصواتهم عن بايدن في الانتخابات المقبلة، والسلوك الأمريكي حيال القضية الفلسطينية يشكل عامل استفزاز وتفجير في المنطقة"

الاحتلال يرتكب 23 مجزرة فى غزة

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 23 مجزرة في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة: "لا يزال مئات الشهداء تحت الأنقاض جراء مجازر إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية".

10 آلاف غارة إسرائيلية على قطاع غزة

كذلك أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 10 آلاف غارة جوية على قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر جيش الاحتلال في بيان مساء اليوم الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ما يزيد على 10 آلاف غارة جوية على غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

وأوضح البيان العسكري أن قوات سلاح البر بالتنسيق مع قوات سلاح الجو شاركت في الهجمات على قطاع غزة.



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع وصل إلى 15523 شهيدا وأكثر من 41 ألف مصاب، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

وقالت الوزارة إن "الاحتلال يركز عدوانه على مناطق قطاع غزة كافة دون استثناء ويدعي كذبا بوجود مناطق آمنة".

وأكدت أن "الاحتلال يوسع دائرة استهداف المدنيين ولم يترك شبرا واحدا في غزة بلا قصف وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية".

وأضافت أنه "تم انتشال 316 شهيدا و664 جريحا وما زال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض"، مشيرة إلى "ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 15523 شهيدا وأكثر من 41 ألف مصاب".

وأكدت الوزارة بأن إسرائيل ما زالت تعتقل 35 من كوادر القطاع الصحي في غزة على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي.

وأضافت أن الطواقم الطبية تتعامل مع مئات الجرحى على الأرض في ظل نقص الإمكانيات العلاجية والسريرية، وإسرائيل تتعمد استهداف ما تبقى من مستشفيات شمال غزة بشكل مستمر لإخراجها عن الخدمة.

من ناحية اخرى أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن ما حدث في مخيم جباليا مجزرة إنسانية، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين الأبرياء.