الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

إسرائيل تزعم اكتشاف 800 فتحة أنفاق أسفل غزة

أنفاق حماس، فيتو
أنفاق حماس، فيتو

زعم  جيش الاحتلال، اليوم الأحد، أن قواته اكتشفت 800 فتحة مؤدية إلى شبكة الأنفاق المتشعبة التابعة لحركة  حماس، منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر، مضيفا أن القوات دمرت أكثر من نصفها.


أنفاق حماس تعادل مترو نيويورك

وقالت حركة حماس قبل بدء الحرب على قطاع غزة، التي دخلت أسبوعها الثامن، إن لديها أنفاقا بطول مئات الكيلومترات، وهي شبكة تعادل في حجمها مترو نيويورك، لخدمة وحماية قواعد عملياتها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأحد: "تقع فتحات الأنفاق في مناطق مدنية وكثير منها قرب مبان ومنشآت سكنية أو بداخلها، مثل المدارس ورياض الأطفال والمساجد والملاعب".

وتابع البيان، الذي يلخص عمليات تدمير الأنفاق حتى الآن، روايات شبه يومية للقوات لوسائل إعلام قالوا فيها إنهم اكتشفوا فتحات لمداخل أنفاق في مواقع مدنية.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه دمر 500 فتحة نفق، من بين نحو 800 فتحة تم اكتشافها، وذلك باستخدام وسائل مختلفة تشمل "التفجير والإغلاق التام".

وأضاف أنه جرى تدمير طرق أنفاق رئيسية بطول "أميال عديدة".

من ناحية أخرى أعلنت  وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها  اليوم الأحد، إن ما حدث في مخيم جباليا  مجزرة إنسانية، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين الأبرياء.

Advertisements


مجزرة حي الشجاعية في غزة 

وبالأمس السبت ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها، أنها ارتكبت  مجزرة جديدة في حي الشجاعية، راح ضحيتها 500 شخص ما بين شهيد وجريح.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيانها أمس إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 15207 شهداء وإصابة 40652 في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحة الفلسطينية في بيانها: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت عشرات المجازر خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 193 شهيدًا و652 جريحًا.


مفاوضات التهدئة في غزة

ومن جانبه كشف صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه  لا توجد مفاوضات حاليًّا بشأن التهدئة، ولن يكون هناك أي تبادل للأسرى حتى انتهاء العدوان ووقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال العاروري في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة القطرية إن "الاحتلال يصر أن هناك ما زال نساء وأطفال وقلنا إننا سلمنا ما لدينا من النساء والأطفال".


تبادل جثث مقابل جثامين الشهداء الفلسطينيين

وأشار إلى أن "ما بقي من الأسرى في غزة هم جنود ورجال مدنيون خدموا في جيش الاحتلال، في حين أن الاحتلال يصر على أنه ما زال لدينا نساء وأطفال، ونحن قلنا إننا سلمنا جميع النساء والأطفال".

وأعرب المسؤول في حماس عن "استعداد الحركة لتبادل جثث مقابل جثامين شهداء ولكننا بحاجة لوقت لاستخراج جثث الإسرائيليين".وأوضح أنه في هذه الحالة "نحن بحاجة إلى وقت لاستخراج جثث الإسرائيليين الذين قتلوا في غارات الاحتلال على غزة".

على هامش cop 28.. شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يوقعان على نداء الضمير من أجل المناخ.. الإمام الأكبر يؤكد: لو استمر العدوان على غزة فلن يتبقى لنا بيئة نحافظ عليها

الأوقاف تخصص مساعدات عينية بـ30 مليون جنيه لأهالي غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل غزة حركة حماس مفاوضات التهدئة في غزة قطاع غزة انفاق حماس

مواد متعلقة

بعد مجزرة حي الشجاعية، جيش الاحتلال يصدر تحذيرا لـ9 من قادة حماس في المنطقة

إسرائيل توزع على جنودها أوراق لعب تحمل صور قادة حماس

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

مشاهدة لقاء ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي بث مباشر

جماعة الحوثي: أوقفنا الملاحة أمام سفن العدو الإسرائيلي

ليفربول يتعادل 2-2 أمام فولهام في الشوط الأول (صور)

ليفربول يتقدم بالهدف الأول على فولهام بأقدام أرنولد

النجمة التي هوت.. مذيعة العربية رشا نبيل تثير الغضب.. تغازل الاحتلال وتتبنى وجهة النظر الإسرائيلية.. تهاجم المقاومة الفلسطينية.. والصحف العبرية تمتدحها

7 خدمات مصرفية مجانية من بنك مصر للعملاء حتى منتصف ديسمبر

الزمالك يفوز على الأهلي بثنائية في دوري الجمهورية 2003

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم توقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 4-12-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك اليوم الإثنين 4-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 3-12-2023 في السوق المحلي

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

هل مات داخل مقبرته أم في ثلاجة الموتى ؟!.. حقيقة وفاة صلاح قابيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإمام الأكبر: الأزهر مهموم بقضايا الإنسانية جمعاء وعلى رأسها فلسطين

أذكار الصباح، نص أذكار الصباح من القرآن والسنة

تفسير رؤية الشمس في المنام وعلاقتها بارتكاب بعض الذنوب والآثام

المزيد
الجريدة الرسمية