رئيس أركان الاحتلال يتوعد بتشديد العدوان على جنوب غزة

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، تشديد القتال على مناطق جنوب قطاع غزة في الأيام القادمة.

الاحتلال يستهدف جنوب غزة



ولفت هاليفي خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية مساء اليوم إلى أن قوات الاحتلال شنت عدوان بقوة على شمال قطاع غزة، وأن ذلك سوف يتكرر في المناطق الجنوبية من القطاع.

تشديد العدوان الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة



يأتي ذلك عقب تصريحات وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت التي قال إن القتال في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة سوف يصبح أكثر كثافة وسيشمل جميع أنحاء القطاع.

ولفت خلال تصريحاته إلى أنه من المتوقع أن تستمر العملية لمدة شهرين آخرين على الأق

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وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اكثر من 10 آلاف غارة جوية على قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر جيش الاحتلال في بيان مساء اليوم الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ما يزيد على 10 آلاف غارة جوية على غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

وأوضح البيان العسكري أن قوات سلاح البر بالتنسيق مع قوات سلاح الجو شاركت في الهجمات على قطاع غزة.



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة



وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع وصل إلى 15523 شهيد وأكثر من 41 ألف مصاب، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.



وقالت الوزارة إن "الاحتلال يركز عدوانه على مناطق قطاع غزة كافة دون استثناء ويدعي كذبا بوجود مناطق آمنة".

وأكدت أن "الاحتلال يوسع دائرة استهداف المدنيين ولم يترك شبرا واحدا في غزة بلا قصف وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية".



وأضافت أنه "تم انتشال 316 شهيدا و664 جريحا وما زال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض"، مشيرة إلى "ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 15523 شهيدا وأكثر من 41 ألف مصاب".



وأكدت الوزارة بأن إسرائيل ما زالت تعتقل 35 من كوادر القطاع الصحي في غزة على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي.



وأضافت أن الطواقم الطبية تتعامل مع مئات الجرحى على الأرض في ظل نقص الإمكانيات العلاجية والسريرية، وإسرائيل تتعمد استهداف ما تبقى من مستشفيات شمال غزة بشكل مستمر لإخراجها عن الخدمة.

