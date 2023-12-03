الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

علي ماهر يصرف مكافأة خاصة لثلاثي المصرى

الياس الجلاصي، فيتو
الياس الجلاصي، فيتو

النادي المصري، قرر على ماهر المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدي صرف مكافأة خاصة من حسابه الشخصى للثلاثى المتألق فى المباراة الأخيرة أمام إنبى والتى حقق فيها الفريق الفوز بهدفين مقابل هدف ببطولة الدوري الممتاز.

على ماهر يصرف مكافأة خاصة لثلاثى المصرى

وأشاد الجهاز الفنى للمصرى بقيادة على ماهر بأداء الثلاثى " إلياس الجلاصى، ميدو جابر، غيلاس قناوى " حيث ظهرت بصمات كل لاعب فى مباراة إنبى جعلت الفريق ينجح فى إصراره على تحقيق الفوز.

وقرر على ماهر تحفيز لاعبى المصرى بإصداره مكافأة خاصة يتحملها شخصيًا بعيدًا عن لائحة الفريق يتم صرفها للاعبين محرزى الأهداف وأصحاب الأداء العالى فى كل مواجهة وذلك كأسلوب تحفيزى للاعبين على المشاركة وتحقيق الفوز.

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هذا ويعود المصرى لتدريباته اليومية عصر الإثنين وتأكد جاهزية الثنائى باهر المحمدى وإيزى إيمكا للمشاركة فى المواجهة المقبلة أمام الزمالك يوم ١٤ ديسمبر القادم بعد غيابها عن مواجهة إنبى بسبب عودتهما من الإصابة.  

الدوري الممتاز، قرر علي ماهر، المدير الفني للمصري، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين عقب فوز المصري على نظيره فريق إنبي في مباراة اليوم بالجولة السابعة من الدوري بهدفين لهدف

ويستأنف الفريق مرانه عصر الاثنين المقبل استعدادا لمباراة الزمالك بالجولة التاسعة من الدوري والمقرر إقامتها في الرابع عشر من ديسمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجدير بالذكر أن مباراة الجولة الثامنة والتي كانت ستجمع بين المصري ونظيره فريق فيوتشر كان قد تم تأجيلها لأجل غير مسمى نظرا لارتباطات فريق فيوتشر بالمشاركة في البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
 

المصري يفوز على إنبي 

 

وخطف فريق المصري البورسعيدي فوزا صعبا من إنبي بهدفين مقابل هدف باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 


أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بعد حضور 742 عضوا فقط، فيما يعد النصاب القانوني لحضور الجمعية  1000عضو.

عمومية النادي المصري 

وبذلك يتم تفويض مجلس إدارة النادي المصري في اختصاصات الجمعية العمومية مع إحالة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للنادي في 2023/6/30 للجهة الإدارية والتي ستحيلها بدورها للجهاز المركزي للمحاسبات لإبداء الملاحظات حولها.

وعقد امس السبت الجمعية العمومية العادية للنادي المصري وذلك بمقر (فرع الضواحي 1 - النادي الاجتماعي) اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.

 

الجمعية العمومية للنادي المصري

وشمل جدول أعمال الجمعية العمومية العديد من البنود وفي مقدمتها التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29، وكذلك النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، بالإضافة لاعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل، وكذلك تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وأيضا النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

 

 

 

النادي المصري علي ماهر المصري البورسعيدي أنبي إلياس الجلاصي ميدو جابر غيلاس قناوي الدوري الممتاز

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