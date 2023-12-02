السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

المصري يعقد جمعيته العمومية العادية اليوم السبت

النادي المصري، فيتو
النادي المصري، فيتو

النادي المصري، تُعقد اليوم السبت الجمعية العمومية العادية للنادي المصري وذلك بمقر (فرع الضواحي 1 - النادي الاجتماعي) اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.

 

الجمعية العمومية للنادي المصري

ويشمل جدول أعمال الجمعية العمومية العديد من البنود وفي مقدمتها التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29، وكذلك النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

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بالإضافة لاعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل، وكذلك تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وأيضا النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

 

استعدادات المصري لعقد الجمعية العمومية العادية

وأتمت إدارة النادي المصري كافة الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية العادية للنادي والمقرر إقامتها السبت الموافق الثاني من ديسمبر بمقر (فرع الضواحي 1 - النادي الاجتماعي) وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.

 

وتحدد جدول أعمال الجمعية العمومية للمصري البورسعيدي على النحو التالي:
البند الأول: التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29.
البند الثاني: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
البند الثالث: اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 2024/6/30.
البند الرابع:  تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. 
البند الخامس  : النظر في الاقتراحات المقدمة  من السادة الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا  للائحة النظام الأساسي للنادي.

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وحدد النادي المصري عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بالاجتماع المقرر إقامته اليوم السبت، ويقام الاجتماع العادي للجمعية العمومية يوم السبت ٢ ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساء.

 

الجمعية العمومية للنادي المصري

وجاء ذلك بعد اعتماد إجراءات الجمعية العمومية وغلق باب تجديد العضوية قبل موعد الانعقاد بحد أقصى ١٥ يومًا.

وعدد من لهم حق الحضور ٦٥٨٠ عضوًا ويكتمل النصاب القانوني بحضور ١٠٠٠ عضو ومن لهم حق الحضور، المسدد للعضوية في عام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣.

وتم فصل عضوية ما يقرب من ٩٠٠ عضو بسبب عدم السداد لخمسة أعوام على التوالي.

 

تأجيل مباراة المصري وفيوتشر بالدوري المصري

 وقررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مواجهة فيوتشر والمصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم ٧ ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط فيوتشر بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

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