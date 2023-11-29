الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

علي ماهر يطمئن على جاهزية باهر المحمدي قبل مواجهة إنبي

باهر المحمدي، فيتو
باهر المحمدي، فيتو

اطمأن علي ماهر، المدير الفني لفريق النادي المصري البورسعيدي، على جاهزية باهر المحمدي لاعب الفريق قبل مواجهة إنبي ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

وغاب المحمدي عن المصري خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة أجرى بعدها برنامج علاج تأهيلي.

وشارك المحمدي بالتدريبات الجماعية لفريقه المصري خلال معسكره الحالي بالقاهرة وسبقه جاهزية الثنائي ميدو جابر وفرانك إيتوجا. 

موعد مباراة المصري وانبي 

ويستعد فريق المصري لمواجهة نظيره فريق إنبي، والمقرر إقامته بالجولة السابعة من  الدوري على ستاد الجيش ببرج العرب في الرابعة عصر الجمعة المقبل الموافق الأول من ديسمبر القادم.

Advertisements

معسكر المصري بالقاهرة 

واستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته بمعسكر القاهرة الذي بدأ الأحد الماضي على ستاد الكلية الحربية  بالقاهرة استعدادا لخوض مباراة. 

وعقب نهاية المباراة الودية للفريق الأول للكرة بالنادي المصري والتي جمعته بنظيره فريق تليفونات بني سويف وانتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة،قرر الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد فقط.

استعدادات المصري لعقد الجمعية العمومية العادية

أتمت إدارة النادي المصري كافة الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية العادية للنادي والمقرر إقامتها السبت المقبل الموافق الثاني من ديسمبر بمقر ( فرع الضواحي 1 - النادي الاجتماعي ) وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.

وتحدد جدول أعمال الجمعية العمومية للمصري البورسعيدي على النحو التالي:
البند الأول: التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29.
البند الثاني: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
البند الثالث: اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 2024/6/30.
البند الرابع:  تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. 
البند الخامس  : النظر في الاقتراحات المقدمة  من السادة الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا  للائحة النظام الأساسي للنادي.

Advertisements

وحدد النادي المصري عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بالاجتماع المقرر إقامته يوم السبت القادم، ويقام الاجتماع العادي للجمعية العمومية يوم السبت ٢ ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساء.

الجمعية العمومية للنادي المصري 

وجاء ذلك بعد اعتماد إجراءات الجمعية العمومية وغلق باب تجديد العضوية قبل موعد الانعقاد بحد أقصى ١٥ يومًا.

وعدد من لهم حق الحضور ٦٥٨٠ عضوًا ويكتمل النصاب القانوني بحضور ١٠٠٠ عضو ومن لهم حق الحضور، المسدد للعضوية في عام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣.

وتم فصل عضوية ما يقرب من ٩٠٠ عضو بسبب عدم السداد لخمسة أعوام على التوالي

المصري وفاركو 

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، على نظيره فريق فاركو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر الأربعاء الماضي على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة السابعة من الدوري المصري والتي تجمعه بفريق إنبي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة الموافق الأول من ديسمبر المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

تأجيل مباراة المصري وفيوتشر بالدوري المصري

 وقررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مواجهة فيوتشر والمصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم ٧ ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط فيوتشر بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز التاسع برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

علي ماهر يطمئن على جاهزية ميدو جابر وايتوجا قبل مواجهة إنبي

علي ماهر يمنح لاعبي المصري راحة سلبية بعد انتهاء معسكر بورسعيد (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

المصري البورسعيدي باهر المحمدي النادي المصري علي ماهر أنبي موعد مباراة المصري وإنبي

مواد متعلقة

علي ماهر يطمئن على جاهزية ميدو جابر وايتوجا قبل مواجهة إنبي

إعلان حالة الطوارئ بالمصري استعدادا لعقد الجمعية العمومية العادية

المصري يحدد عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين لاجتماع السبت

علي ماهر يمنح لاعبي المصري راحة سلبية بعد انتهاء معسكر بورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

بالأسماء، حماس تعلن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين لديها بسبب القصف على غزة

لتعويض فتوح، لاعب جزائري تحت الاختبار في الزمالك مع فريق 2003

غموض كارثة غرق سفينة الشحن المصرية بسواحل اليونان يثير الشكوك.. تحمل 6 آلاف طن ملح.. اختفت بعد ساعة من استغاثة الربان.. غرق طاقمها والأهالي يبحثون عن مالكها

شائعات حول علاقة صاحبة الجلالة بمذيع بريطاني

الموت يفجع أرملة الشهيد أحمد منسي

مصطفى شلبي يرد على حقيقة تشخيص إصابته بالخطأ من طبيب الزمالك

قرار جديد من مصلحة الجمارك بشأن تصدير الرمان (مستند)

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقته بالهموم والحزن وقلة الرزق وكثرة الديون

Advertisements

منوعات

المزيد

شائعات حول علاقة صاحبة الجلالة بمذيع بريطاني

أغرب رقم قياسي في جينيس، أب يدفع عربة تحمل أطفاله

مفاجآت مذهلة عن حياة العائلة المالكة البريطانية، في كتاب جديد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق (فيديو)

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقته بالهموم والحزن وقلة الرزق وكثرة الديون

دعاء المولود الجديد، أفضل ما يقال لشكر الله على المولود

الجامع الأزهر: النبي طيلة حياته كان يعمل على تنمية الوعي العقدي عند الناس

المزيد
الجريدة الرسمية