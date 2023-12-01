علي ماهر يكافئ لاعبي المصري بيومين راحة بعد الفوز على إنبي (صور)

الدوري الممتاز، قرر علي ماهر، المدير الفني للمصري، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين عقب فوز المصري على نظيره فريق إنبي في مباراة اليوم بالجولة السابعة من الدوري بهدفين لهدف

ويستأنف الفريق مرانه عصر الاثنين المقبل استعدادا لمباراة الزمالك بالجولة التاسعة من الدوري والمقرر إقامتها في الرابع عشر من ديسمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.



الجدير بالذكر أن مباراة الجولة الثامنة والتي كانت ستجمع بين المصري ونظيره فريق فيوتشر كان قد تم تأجيلها لأجل غير مسمى نظرا لارتباطات فريق فيوتشر بالمشاركة في البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



المصري يفوز على إنبي

وخطف فريق المصري البورسعيدي فوزا صعبا من إنبي بهدفين مقابل هدف باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أحداث مباراة المصري وإنبي

بدأ فريق المصري الشوط الأول بمحاولات السيطرة على الكرة، ولكن دون خطورة على مرمى إنبي.

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وسدد لاعب إنبي رفيق كابو كرة في الدقيقة 27 من داخل منطقة جزاء المصري، ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وسجل إلياس جلاصي الهدف الأول للمصري بطريقة رائعة في الدقيقة 36 بعدما وصلته الكرة على حدود منطقة جزاء إنبي ليراوغ المدافع ويُسجل الكرة بطريقة رائعة في الشباك.

واستغل لاعب إنبي أحمد أوفا خطأ من لاعبي المصري وسدد كرة من أمام منطقة جزاء المصري في الدقيقة 50 متعادلًا لفريقه.



وحصل المصري على ركلة ركنية في الدقيقة 90+2 أرسلها عمرو موسى لزميله ميدو جابر الذي أسكنها برأسه الشباك.

وقر رابطة الأندية المحترفة إلياس الجلاصي لاعب فريق المصري البورسعيدي رجل مباراة فريقه وإنبي بالدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز المصري بنتيجة 2-1 بالدوري الممتاز.

وقاد الجلاصي النادي المصري لتحقيق فوز صعب على انبي بالدوري الممتاز وسجل هدفا رائعا في شباك الفريق البترولي.

ترتيب المصري وإنبي بالدوري

وصعد فريق المصري بهذا الفوز للمركز السادس برصيد 12 نقطة بدلًا من الزمالك الذي أصبح سابعًا برصيد 11 نقطة، جمعها من 7 مباريات حيث فاز في 4 مباريات وخسر مثلها ولم يتعادل أي مباراة وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفًا.

فيما توقف رصيد إنبي عند النقطة 10 في المركز العاشر جمعها من 7 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وخسر 3 مباريات وتعادل في مباراة، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

تشكيل المصري أمام إنبي

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره إنبي

وكان تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي..

حارس مرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقى - عمرو موسى - أحمد منصور - عمرو سعداوي

خط الوسط: غيلاس قناوي - حسن علي - محمد الشامي - الياس الجلاصي - محمود حمادة

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

تشكيل إنبي أمام المصرى

فى حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، محمد حمدى.

خط الوسط: زياد كمال، مودى ناصر، مصطفى دويدار.

خط الهجوم: عبد الرحمن عماد، رفيق كبو، أحمد أمين اوفا.