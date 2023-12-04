الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

رجال الرئيس المحتمل.. يتواصلون مع الجماهير ويستعدون للملفات الصعبة.. "يمامة"، ياسر الهضيبى “العقل المفكر”.. والصباحى “كاتم الأسرار”

المرشح الرئاسى عبد
المرشح الرئاسى عبد السند يمامة, فيتو

اعتمد المرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد على ذوى الثقة والمقربين منه فى حزب الوفد وأيضًا ذوى الخبرة والتجارب السابقة فلكل رئيس رجال حوله ومقربين منه فى اتخاذ القرارات الحاسمة، وغالبا هؤلاء هم المقربون من يمامة فى اتخاذ القرارات فى بيت الأمة حزب الوفد ورجال الحملة الانتخابية له فى الانتخابات الرئاسية.

أول هؤلاء الرجال الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد والحملة الانتخابية لـ”يمامة”، كما يتولى الهضيبى منصب السكرتير العام فى حزب الوفد وهو منصب الرجل الثانى فى الحزب والرجل الأول حال غياب رئيس الحزب أو حدوث أى خلل، ورغم أنه لم يكن مرشحا فى انتخابات الهيئة العليا السابقة، لكن بعد الانتهاء من الانتخابات تم تعيينه بقرار رسمى من رئيس الحزب.

Advertisements

ويعد الهضيبى من المقربين للدكتور عبد السند يمامة فى بيت الأمة ومن متخذى القرارات الحاسمة.

الصباحى “كاتم الأسرار”

أما عصام الصباحى مدير الحملة الانتخابية لعبد السند يمامة، فهو أيضًا من المقربين للغاية ليمامة سواء فى اتخاذ القرارات المختلفة والمشاورات أيضًا فى كل الأمور وترتيب الأوراق فى بيت الأمة.

ويشغل الصباحى عضوا فى الهيئة العليا للحزب، وشغل قبل ذلك أيضًا نفس المنصب فى عهد المستشار بهاء أبو شقة والبدوى، لكنه لم يكن من المقربين مثل هذه الأيام التى ظهر جليا فيها بجانب يمامة فى كل المحافل والمؤتمرات والترتيبات المختلفة، ليختاره يمامة ويعطيه ثقة كبيرة ويتم تعيينه مديرا للحملة الانتخابية له فى انتخابات رئاسة الجمهورية والذى يعد مدير الحملة هو المسئول عن كل شيء فى الحملة.

عيد هيكل

أما المنسق العام للحملة الانتخابية وهو عيد هيكل، فيشغل منصب عضو بالهيئة العليا بحزب الوفد وهيكل رجل المواقف المتزنة فى كل العهود فتولى هيكل قبل ذلك إدارة انتخابات رئاسة حزب الوفد وتلقى أوراق المرشحين، وكان يقف على الحدود بين الجميع، وخاصة أن رئيس الحزب السابق المستشار بهاء أبو شقه كان مرشحا ويمامة كان مرشحا أيضًا فلم يكن لهذا ولا لذاك، وكانت مواقفه محايدة للغاية.

كما تشمل القائمة الدكتور أيمن محسب مساعدا لرئيس الحملة ويعد الفتى الملل فى حزب الوفد رغم وجود اختلافات من البعض عليه لكنه من المقربين ليمامة فى أغلب الأمور ومن متخذى القرارات المهمة فى الحزب، واستعان به عبد السند يمامة فى مناصب مهمة منها رئاسة مجلس إدارة جريدة الوفد، وهو عضو فى الهيئة العليا تم انتخابه فى الانتخابات السابقة ومن ضمن مهامه فى الحملة الانتخابية هو التنسيق للدعاية على مستوى الجمهورية.

والمهندس حمدى قوطة، مساعدا لرئيس الحملة، وهو أيضًا من المقربين للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وأيضًا من المتبرعين للحزب وسيتم أيضًا الاستعانة به فى التبرع للحملة، وخاصة أن يمامة أوضح أن الإنفاق سيكون من خلال رجال الأعمال فى الحزب.

والنائب عبد الباسط الشرقاوى مساعدا لرئيس الحملة وأيضًا النائب طارق عبد العزيز مساعدا لرئيس الحملة والنائب هانى أباظة مساعدا لرئيس الحملة ويتولى هؤلاء التنسيق للحملة فى المحافظات المختلفة وخاصة أنهم مسئولو لجان الوفد فى المحافظات سواء الشرقية والدقهلية والبحيرة وهى محافظات مهمة للدعاية الانتخابية فيها.

وأكد المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة أنه حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية سيكون فى الحكومة وفديون بلا شك، قائلا “شيء طبيعى المجموعة القريبة منى ستكون بجوارى فى أى مكان”، ومع ذلك ليس شرطا أن تكون الحكومة كلها وفدية، وأقولها بأمانة، حال فوزى لن تكون هناك حكومة وفدية خالصة، أنا أبحث عن الكفاءات، إذا وجدت فى الوفد أهلا بها، وإذا لم تكن موجودة نستعين بها من أبناء مصر.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

المرشح الرئاسي عبد السند يمامه عبد السند يمامة الدكتور ياسر الهضيبى حزب الوفد الحملة الانتخابية لـ”يمامة” عصام الصباحى

مواد متعلقة

حملة عبد السند يمامة للمصريين بالخارج تشيد بحيادية البعثات الدبلوماسية

عبد السند يمامة : لا نوافق على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

عبد السند يمامة: حال فوزي بانتخابات الرئاسة لن تكون هناك حكومة وفدية خالصة

عبد السند يمامة: المواطن يكتوي بنار الأسعار والحد الأدنى للأجور يجب أن يسد الاحتياجات الأساسية (صور)

الأكثر قراءة

أمن الجيزة يكشف تفاصيل جديدة في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور (صور)

تهشم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور بعد وفاته في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

الزمالك يحقق رقما إفريقيا غائبا منذ 2015

نقيب الممثلين يحبس دموعه على الهواء ويكشف سبب وفاة أشرف عبد الغفور (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الإثنين داخل الأسواق

نقيب الممثلين: ريهام عبد الغفور منهارة ووالدتها لا تعلم خبر وفاة زوجها (فيديو)

أشرف عبد الغفور، القاهرة والناس انطلاقته الحقيقية.. أحد أعمدة الدراما الدينية والتاريخية.. ورحل في حادث أليم

رجال الرئيس المحتمل.. يتواصلون مع الجماهير ويستعدون للملفات الصعبة.. "يمامة"، ياسر الهضيبى “العقل المفكر”.. والصباحى “كاتم الأسرار”

Advertisements

منوعات

المزيد

أودى بحياة 4 من عائلة واحدة، حادث طعن في ولاية نيويورك الأمريكية

تهشم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور بعد وفاته في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

شركة أمريكية تدرب الطلاب السعوديين في مجال الفضاء

مصنوع من الرصاص، سرقة نصب تذكاري ضخم في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 3-12-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

آخر أفلامه منذ 46 عاما وقدم 150 مسلسلا.. مشوار الفنان الراحل أشرف عبد الغفور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أدعية وآداب الشتاء وأهم أعمال النبي فيه

المزيد
الجريدة الرسمية