رجال الرئيس المحتمل.. يتواصلون مع الجماهير ويستعدون للملفات الصعبة.. "يمامة"، ياسر الهضيبى “العقل المفكر”.. والصباحى “كاتم الأسرار”

اعتمد المرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد على ذوى الثقة والمقربين منه فى حزب الوفد وأيضًا ذوى الخبرة والتجارب السابقة فلكل رئيس رجال حوله ومقربين منه فى اتخاذ القرارات الحاسمة، وغالبا هؤلاء هم المقربون من يمامة فى اتخاذ القرارات فى بيت الأمة حزب الوفد ورجال الحملة الانتخابية له فى الانتخابات الرئاسية.

أول هؤلاء الرجال الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد والحملة الانتخابية لـ”يمامة”، كما يتولى الهضيبى منصب السكرتير العام فى حزب الوفد وهو منصب الرجل الثانى فى الحزب والرجل الأول حال غياب رئيس الحزب أو حدوث أى خلل، ورغم أنه لم يكن مرشحا فى انتخابات الهيئة العليا السابقة، لكن بعد الانتهاء من الانتخابات تم تعيينه بقرار رسمى من رئيس الحزب.

Advertisements

ويعد الهضيبى من المقربين للدكتور عبد السند يمامة فى بيت الأمة ومن متخذى القرارات الحاسمة.

الصباحى “كاتم الأسرار”

أما عصام الصباحى مدير الحملة الانتخابية لعبد السند يمامة، فهو أيضًا من المقربين للغاية ليمامة سواء فى اتخاذ القرارات المختلفة والمشاورات أيضًا فى كل الأمور وترتيب الأوراق فى بيت الأمة.

ويشغل الصباحى عضوا فى الهيئة العليا للحزب، وشغل قبل ذلك أيضًا نفس المنصب فى عهد المستشار بهاء أبو شقة والبدوى، لكنه لم يكن من المقربين مثل هذه الأيام التى ظهر جليا فيها بجانب يمامة فى كل المحافل والمؤتمرات والترتيبات المختلفة، ليختاره يمامة ويعطيه ثقة كبيرة ويتم تعيينه مديرا للحملة الانتخابية له فى انتخابات رئاسة الجمهورية والذى يعد مدير الحملة هو المسئول عن كل شيء فى الحملة.

عيد هيكل

أما المنسق العام للحملة الانتخابية وهو عيد هيكل، فيشغل منصب عضو بالهيئة العليا بحزب الوفد وهيكل رجل المواقف المتزنة فى كل العهود فتولى هيكل قبل ذلك إدارة انتخابات رئاسة حزب الوفد وتلقى أوراق المرشحين، وكان يقف على الحدود بين الجميع، وخاصة أن رئيس الحزب السابق المستشار بهاء أبو شقه كان مرشحا ويمامة كان مرشحا أيضًا فلم يكن لهذا ولا لذاك، وكانت مواقفه محايدة للغاية.

كما تشمل القائمة الدكتور أيمن محسب مساعدا لرئيس الحملة ويعد الفتى الملل فى حزب الوفد رغم وجود اختلافات من البعض عليه لكنه من المقربين ليمامة فى أغلب الأمور ومن متخذى القرارات المهمة فى الحزب، واستعان به عبد السند يمامة فى مناصب مهمة منها رئاسة مجلس إدارة جريدة الوفد، وهو عضو فى الهيئة العليا تم انتخابه فى الانتخابات السابقة ومن ضمن مهامه فى الحملة الانتخابية هو التنسيق للدعاية على مستوى الجمهورية.

والمهندس حمدى قوطة، مساعدا لرئيس الحملة، وهو أيضًا من المقربين للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وأيضًا من المتبرعين للحزب وسيتم أيضًا الاستعانة به فى التبرع للحملة، وخاصة أن يمامة أوضح أن الإنفاق سيكون من خلال رجال الأعمال فى الحزب.

والنائب عبد الباسط الشرقاوى مساعدا لرئيس الحملة وأيضًا النائب طارق عبد العزيز مساعدا لرئيس الحملة والنائب هانى أباظة مساعدا لرئيس الحملة ويتولى هؤلاء التنسيق للحملة فى المحافظات المختلفة وخاصة أنهم مسئولو لجان الوفد فى المحافظات سواء الشرقية والدقهلية والبحيرة وهى محافظات مهمة للدعاية الانتخابية فيها.

وأكد المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة أنه حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية سيكون فى الحكومة وفديون بلا شك، قائلا “شيء طبيعى المجموعة القريبة منى ستكون بجوارى فى أى مكان”، ومع ذلك ليس شرطا أن تكون الحكومة كلها وفدية، وأقولها بأمانة، حال فوزى لن تكون هناك حكومة وفدية خالصة، أنا أبحث عن الكفاءات، إذا وجدت فى الوفد أهلا بها، وإذا لم تكن موجودة نستعين بها من أبناء مصر.