المواقع الإسرائيلية كلمة السر، لماذا قررت الدنمارك إعلان تعبئة الجيش ؟

ذكرت وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم الأحد، أنه ستتم تعبئة الجيش لمساعدة الشرطة في نشاطها الأمني حول المواقع اليهودية والإسرائيلية في العاصمة الدنماركية “كوبنهاجن”.

تشديد الحراسة على المواقع اليهودية فى الدنمارك

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير الدفاع الدنماركي ترولس لاند بولسين: "يفرض الوضع في إسرائيل وقطاع غزة ضغطا شديدا على موارد الشرطة. في هذا السياق، قررنا أن القوات المسلحة ستدعم حراسة المواقع اليهودية والإسرائيلية في كوبنهاجن"، على غرار الكنيس والسفارة الإسرائيلية.

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ومن المقرر أن ينشر الجنود اعتبارا من السادس من ديسمبر لمدة مفتوحة، وسيعاد تقييم الاحتياجات بانتظام، حسبما أورد الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.

وتسببت عدة تظاهرات ردا على العدوان الإسرائيلي علي غزة إلى جانب حرق نسخ من المصحف في الدولة الاسكندنافية، إلى زيادة ضغط العمل على الشرطة الدنماركية.

بدوره، قال وزير الدفاع بيتر هاملجارد: "نحن في وضع بات فيه التهديد الإرهابي الذي يُثقل كاهل الدنمارك خطيرا". مضيفا: "أدى النزاع في الشرق الأوسط إلى زيادة غير مقبولة على الإطلاق في معاداة السامية وانعدام الأمن لدى اليهود في الدنمارك".

الأونروا تحذر من انتشار هذه الأمراض بين الفلسطينيين

وفي سياق متصل، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من تعرض سكان قطاع غزة لأمراض وبائية ومعوية وجلدية.

وقال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي للوكالة إن معدل انتشار الأمراض الجلدية في غزة زاد بمقدار 3 أضعاف ما كان عليه في السابق، بينما وصلت معدلات الأمراض المعوية لـ4 أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب.

الأمراض تهاجم الفلسطينيين داخل قطاع غزة

ولفت المسؤول الأممي إلى انتشار أمراض وبائية مثل التهاب الكبد الوبائي والكوليرا.

وجاء ذلك بعدما أعلن توماس وايت، مدير شؤون الوكالة بـ قطاع غزة، أمس السبت، إن هناك تفشيا لمرض التهاب الكبدي الوبائي في إحدى مدارس الوكالة الأممية بالقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع وصل إلى 15523 شهيد وأكثر من 41 ألف مصاب، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت الوزارة إن "الاحتلال يركز عدوانه على مناطق قطاع غزة كافة دون استثناء ويدعي كذبا بوجود مناطق آمنة".

وأكدت أن "الاحتلال يوسع دائرة استهداف المدنيين ولم يترك شبرا واحدا في غزة بلا قصف وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية".

وأضافت أنه "تم انتشال 316 شهيدا و664 جريحا وما زال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض"، مشيرة إلى "ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 15523 شهيدا وأكثر من 41 ألف مصاب".

وأكدت الوزارة بأن إسرائيل ما زالت تعتقل 35 من كوادر القطاع الصحي في غزة على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي.

وأضافت أن الطواقم الطبية تتعامل مع مئات الجرحى على الأرض في ظل نقص الإمكانيات العلاجية والسريرية، وإسرائيل تتعمد استهداف ما تبقى من مستشفيات شمال غزة بشكل مستمر لإخراجها عن الخدمة.