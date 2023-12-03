الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

وصول سفينة طبية إيطالية إلى مصر لمعالجة جرحى غزة

الهلال الاحمر،فيتو
الهلال الاحمر،فيتو

وصلت سفينة المساعدات الطبية الإيطالية "فولكانو" إلى ميناء مدينة العريش اليوم الأحد، وفق مسؤول ملاحي، بغرض تقديم الرعاية لجرحى الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

مستشفي عائم

وقال مسؤول في الميناء، إن "مستشفى عائما هو عبارة عن سفينة طبية إيطالية، وصلت إلى ميناء العريش لعلاج مصابي غزة في مصر".

والسفينة الإيطالية هي ثاني مستشفى عائم يصل إلى العريش بعد حاملة المروحيات الفرنسية "ديكسمود" التي وصلت في 27 نوفمبر لتقديم الرعاية الطبية إلى جرحى غزة بعد خروج العديد من مستشفيات القطاع عن الخدمة جراء الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر.

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وتحمل السفينة الإيطالية على متنها "أكثر من 170 بحارا، منهم حوالي 30 يعملون في القطاع الصحي"، بحسب بيان من وزارة الدفاع الإيطالية.

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إسرائيل جرحى غزة حاملة المروحيات الفرنسية ديكسمود قطاع غزة وزارة الدفاع الايطالية

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