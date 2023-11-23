الخميس 23 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

كريم طبيعي يعيد شباب بشرتك بعد الخمسين

البشرة بعد الخمسين،
البشرة بعد الخمسين، فيتو

تحرص النساء بعد الخمسين على إعادة جمال بشرتهنَّ من خلال العناية الجيدة بالبشرة واللجوء إلى عمليات التجميل التى تسد البشرة وتعزز من نضارتها.

ولكن هذه العمليات تكون مكلفة في وقتنا الحالي ما يدفع النساء بالبحث عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تغني عن الخضوع لعمليات التجميل.

 

كريم طبيعي يعيد شباب البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم طبيعي يعيد شباب البشرة بعد الخمسين.

المكونات:

خيارة مبشورة

ملعقة نشاء

ملعقة عسل نحل

 

الطريقة:

  • نبشر الخيار ونصفيه جيدا ثم نضعه فى مقلاة صغيرة.
  • نضيف له النشا ونقلب جيدًا حتى تذوب النشا.
  • نرفع الخليط على النار الهادئة ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.
  • ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد تمامًا.
  • ثم نضيف العسل النحل ونقلب جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.
  • ثم نفرد الكريم على الوجه في حركات دائرية وكذلك يستخدم أسفل العينين للقضاء على الهالات السوداء.
  • يدهن الكريم على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • يستخدم الكريم مرة واحدة يوميا للحصول على أفضل النتائج.
كريم طبيعي يعيد شباب البشرة بعد الخمسين، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

 

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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وصفات طبيعية لتفتيح بشرتك وإشراقها بأقل التكاليف

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وصفة طبيعية لتفتيح بشرتك 5 درجات من أول استخدام

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

 

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البشرة بعد الخمسين شباب البشرة كريم طبيعي يعيد شباب بشرتك بعد الخمسين التجاعيد عمليات التجميل العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

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