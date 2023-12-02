السبت 02 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

قناع القهوة والنشاء لتنقية البشرة من الشوائب وعلاج التصبغات

علاج التصبغات، فيتو
علاج التصبغات، فيتو

التصبغات من المشكلات التي تعاني منها الفتيات كثيرًا لتأثيرها السلبي في مظهر البشرة ما يزعج الفتيات كثيرا، ما يدفعهن إلى إخفائها بمستحضرات التجميل.

وبدلًا من إخفاء التصبغات يجب علاجها وتوحيد لون البشرة وتفتيحها حفاظًا على جمال البشرة ومظهرها.

 

قناع القهوة والنشاء لتنقية البشرة من الشوائب

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع القهوة والنشاء لتنقية البشرة من الشوائب.

المكونات:-

ملعقة قهوة

ملعقة نشاء

ملعقة ونصف ملعقة زيت جوز الهند

الطريقة:-

  • نخلط المكونات الجافة، معًا جيدًا حتى يتجانسوا معًا.
  • ثم نضيف زيت جوز الهند تدريجيًّا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.
  • نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يفتح البشرة ويوحد لونها ويعزز نضارتها وجمالها.
  • كما يعمل هذا القناع على التخلص من التصبغات وتعزيز نضارة البشرة.
قناع القهوة والنشاء لتنقية البشرة من الشوائب، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

 

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البشرة التصبغات علاج التصبغات قناع القهوة والنشاء لتنقية البشرة من الشوائب العناية بالبشرة سهام شهاب خبيرة التجميل

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