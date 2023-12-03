الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي القناة ويو شيو الصينية للدراسات الأجنبية 

جانب من التوقيع،
جانب من التوقيع، فيتو

وقع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، مذكرة تفاهم مشترك مع جامعة يو شيو للدراسات الأجنبية بمقاطعة جى جيانج الصينية، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التبادل الأكاديمي والتعاون العلمي والثقافي والتعليمي. 

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أبرز الحضور خلال التوقيع 

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

جانب من التوقيع، فيتو 
جانب من التوقيع، فيتو 

ومثل وفد جامعة يو شيو - الدكتور شينجو يى رئيس الجامعة، ورافق الوفد الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس. 

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وقبل توقيع مذكرة التفاهم- تم بحث أوجه التعاون العلمي والثقافي بين الجانبين. 

 

كما رحب الدكتور ناصر مندور بالوفد الصيني في رحاب جامعة القناة، مؤكدًا أن التجربة الصينية رائدة في مجال التعليم. 

جانب من التوقيع، فيتو 
جانب من التوقيع، فيتو 
جانب من التوقيع، فيتو 

فيما أكد "شينجو يى" أن دور جامعة قناة السويس رائد في دعم العلاقات العلمية والثقافية مع الصين عبر أكثر من 20 عاما.

تشكيل الوفد الصيني 

ضم الوفد الصيني كل من البروفيسور يان جينج عميد كلية اللغات الشرقية بالجامعة، والدكتور ما شياو مينج وكيل الكلية ورئيس قسم اللغة العربية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول إلى أن الجامعة استقبلت هذا العام 20 طالبَا وافدًا صينيَا من جامعة يو شيو لدراسة اللغة العربية، حيث يقضي الطلاب الصينيون  فصل دراسي كامل لمدة 3 شهور بالجامعة، لتحسين مهارات اللغة العربية لديهم.

هذا وتم الاتفاق بين الجانبين على التعاون في مجال الأنشطة التالية: تبادل أعضاء هيئة التدريس، برامج التنقل الطلابي المشترك، الأنشطة البحثية والتدريسية المشتركة، المشاركة في الندوات واللقاءات الأكاديمية الدولية، البرامج الأكاديمية الخاصة قصيرة المدى، والبرامج الأخرى ذات الاهتمامات المشتركة.

بينما أوضح الدكتور حسن رجب أن البرنامج العلمي والثقافي الذى أعدته جامعة قناة السويس للطلاب الوافدين، ضم زيارات للمدن المصرية وتفقد أهم المعالم السياحية فيها؛ بهدف التعرف على الثقافة المصرية.

وفي نهاية مراسم التوقيع  تم تبادل الدروع بين رئيسي الجامعتين؛  تأكيدا على تعزيز سبل الصداقة والتعاون بين الجانبين.
 


 

 

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