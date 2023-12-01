الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

المدارس الخضراء بالإسماعيلية

جامعة القناة تنشر الوعي البيئي بين طلاب مدارس الإسماعيلية (صور)

جانب من الزيارات،
جانب من الزيارات، فيتو

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن استمرار مشاركة الجامعة بمبادرة "اتحضر للأخضر"، وذلك باستضافة طلاب وتلاميذ المدارس بمحافظة الإسماعيلية،  في زيارات متنوعة خلال شهر نوفمبر. 

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حيث استضافتهم خلالها كل من كلية الزراعة، وكلية الطب البيطري في مزارعها،  ومعامل الصناعات الغذائية بها، ومتاحف الحياة البرية، والمزارع التعليمية. 

جانب من الزيارات، فيتو
جانب من الزيارات، فيتو

بروتوكول تعاون مع التربية والتعليم 

وتابع أن تلك الزيارات تأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية،  وفي ضوء دور الجامعة المجتمعي نحو فئات المجتمع المختلفة، خاصة طلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي.  

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جانب من الزيارات، فيتو
جانب من الزيارات، فيتو

ندوات توعية مكثفة 

وقام علماء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بتقديم الندوات التوعوية والتثقيفية، لرفع مستوى الوعي البيئي لديهم، مؤكدا أن جامعة قناة السويس حريصة على المشاركة الفعالة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى ومن أهمها مبادرة "اتحضر للأخضر "والهادفة لنشر الوعي البيئي والتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة، والمفاهيم المختلفة المتصلة بقضايا المناخ والبيئة، وما يتصل بها من قضايا اقتصادية واجتماعية.  

جانب من الزيارات، فيتو
جانب من الزيارات، فيتو

تنفيذ الزيارات المدرسية 

تم تنفيذ تلك الزيارات المدرسية بإشراف عام الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة،  والدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري،  والدكتور محمد وصفي، والدكتور محمد الشبراوي وكيلا كليتي الزراعة والطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

جانب من الزيارات، فيتو
جانب من الزيارات، فيتو

زيارة متحف الحياة البرية 

وقام طلاب وتلاميذ المدارس بزيارة متحف الحياة البرية والمركز الإقليمي للمحميات الطبيعية بكلية الطب البيطري واستمعوا إلى ندوات حول "رفع الوعي البيئي ونشر الثقافة البيئية في ظل التغيرات المناخية"، وقاموا بجولة للتعرف على الحيوانات والحشرات المحنطة بالكليتين، وندوات بعنوان "المدرسة الخضراء الذكية: دراسة حالة للمرحلة الابتدائية"، وندوة أخرى حول "تدوير المخلفات".

جانب من الزيارات، فيتو
جانب من الزيارات، فيتو
جانب من الزيارات، فيتو

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