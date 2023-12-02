محافظ الإسماعيلية يوجه بمشاركة شباب التل الكبير في أعمال التجميل والتطوير (صور)

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة إشراك الشباب الفعَّال في مدينة التل الكبير في أعمال التجميل والتطوير، والاستماع إلى مقترحاتهم وافكارهم قبل تنفيذ مشروعات التجميل، حتى يتم إنشاء تلك الأماكن وفقًا لرغبات وأمنيات المواطنين وحتى تؤتي المشروعات الهدف التي أُنشئت من أجله وتعظيم الاستفادة من الأعمال المنفذة.

تفقد مشاريع الطرق بالتل الكبير

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، لتفقد عدد من مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بمركز ومدينة التل الكبير، والتي تشمل مشروع توسعة ورصف شارع أحمد عرابي المزدوج بطول حوالي 3,5 كم، والذي تم الانتهاء من نحو 90% من الأعمال، به ومتبقي 10% من أعمال الرصف والأسفلت، كما اشتملت الأعمال على رصف طريقين فرعيين.

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جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

أبرز المرافقين خلال الجولة

وخلال جولته التي رافقه خلالها المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل، ورئيس مركز ومدينة التل الكبير، وجَّه محافظ الإسماعيلية بأن يتم إدراج طريق بديل لطريق أحمد عرابي وإنشاء ورصف عدد ٣ تقاطعات بين طريق أحمد عرابي والطريق المقترح، حتى تتم المناورة داخل المدينة بسهولة وخلق مساحات لحرية حركة المركبات والمواطنين داخل المدينة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

كما وجَّه بأن يدرج في الخطة الاستثمارية 2024 _ 2025 أعمال التجميل المطلوبة للجزيرة الوسطى في طريق أحمد عرابي، وكذلك اختيار موقعين أخرين لإنشاء حدائق عامة لخدمة أبناء مدينة التل الكبير.

كما وجه محافظ الإسماعيلية، بضرورة أن يتم التركيز على مدينة التل الكبير نظرًا لانتهاء أعمال الغاز الطبيعي بها، وانتهاء أعمال المرافق من صرف صحي ومياه وخلافه، على أن يتم إنجاز جميع الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة التل الكبير في مدة أقصاها 2025.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

كما شملت جولة محافظ الإسماعيلية تفثد طريق محطة المياه الواصل من بر أيمن ترعة الإسماعيلية في اتجاة وادي الملاك.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ومن الجدير ذكره، أن تكلفة مشروعات الطرق الجاري تنفيذها 35 مليون جنيهًا.





وقامت مديرية الطرق والنقل بطرح أعمال جديدة ضمن العام المالي الحالي 2023_ 2024 وتبلغ 22 مليون جنيه، هذا بخلاف خطة 2024 _ 2025 والتي يبدأ العمل بها من يوليو العام القادم.

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