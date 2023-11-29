رئيس جامعة القناة يتابع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عمداء الكليات، بضرورة رفع درجة الاستعداد داخل كليات، وذلك استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول والمزمع عقدها في الفترة من 2 وحتى 26 يناير 2024، وفقًا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد امتحانات متطلبات الجامعة

وتابع "مندور" أن امتحانات متطلبات الجامعة تبدأ نهاية الشهر القادم في الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر القادم، موجها بضرورة إعلان الجداول الامتحانية، وضوابط عقد الامتحانات للطلاب.

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موعد بدء التخلفات

ومن المقرر أن تبدأ التخلفات 30 ديسمبر وحتى 1 يناير 2024، وهو الموعد الذي حددته الخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي 2023- 2024.

جاء ذلك أثناء جلسة مجلس جامعة قناة السويس، والتي عقدت اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر جامعة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية.

وشهد الجلسة كل من نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

كما استمع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، خلال الجلسة إلى تقرير مفصل حول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2023 «الميد ترم»، والتي عقدت خلال شهر نوفمبر الجاري بجميع الكليات.

واطلع على النتائج المختلفة للكليات مؤكدا على متابعة مستويات الطلاب من خلال الامتحانات.