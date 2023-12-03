الأحد 03 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

روتين العناية بالبشرة في الشتاء بالوصفات الطبيعية

ماسكات لشد البشرة،
ماسكات لشد البشرة، فيتو

روتين العناية بالبشرة في الشتاء، يتطلب ضرورة الاهتمام بترطيب الجلد، فغالبًا ما يكون فصل الشتاء قاسيًا على البشرة، حيث يمكن أن يتسبب الهواء الجاف وانخفاض الرطوبة في جفاف البشرة وتقشرها وتهيجها، وأفضل روتين للعناية بالبشرة في فصل الشتاء، هو ذلك الذي يعتمد على الوصفات الطبيعية.
 


طرق العناية بالبشرة في فصل الشتاء

 

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن روتين العناية بالبشرة في الشتاء يعتمد على اتباع بعض الخطوات، التي تستعرضها في السطور التالية.

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اغسلي وجهك مرتين يوميًا باستخدام غسول وجه لطيف، لا يزيل الزيوت الطبيعية من بشرتك.

استخدمي مرطبًا يوميًا بعد غسل وجهك، اختاري مرطبًا يحتوي على حمض الهيالورونيك أو السيراميد أو الزيوت الطبيعية، مثل زيت الأفوكادو أو زيت اللوز الحلو.

ضعي واقيًا من الشمس كل يوم، حتى في الأيام الغائمة، اختاري واقيًا من الشمس واسع الطيف بعامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30.

ارتدي واقيات من الرياح والبرد عند الخروج، ويمكن أن تساعدك هذه الوسائل في حماية بشرتك من التجاعيد والجفاف.

اشربي الكثير من السوائل، فتساعد السوائل على ترطيب بشرتك من الداخل.

قشري بشرتك بانتظام لإزالة خلايا الجلد الميتة، يمكنك استخدام مقشر لطيف مرة أو مرتين في الأسبوع.

استخدمي قناعًا مرطبًا مرة أو مرتين في الأسبوع، يمكن أن تساعد الأقنعة المرطبة على ترطيب بشرتك بعمق.

استخدمي زيتًا أساسيًا لعلاج المناطق الجافة والمتهيجة، يمكن أن تساعد الزيوت الأساسية مثل زيت اللوز الحلو وزيت الأفوكادو في ترطيب وتهدئة بشرتك.

ترطيب البشرة

ماسكات طبيعية لحماية البشرة من برد الشتاء

 

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة والجسم، أنه يمكن أن تساعد الماسكات الطبيعية في ترطيب البشرة بعمق وحماية من الجفاف والتشقق الذي يمكن أن يحدث في فصل الشتاء، وتستعرض فيما يلي بعض الوصفات الماسكات الطبيعية التي يمكنك تجربتها:

 

ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون

المكونات:
نصف حبة أفوكادو مهروسة
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:
اخلطي الأفوكادو المهروس مع زيت الزيتون حتى تحصلي على خليط متجانس.
ضعي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة.
اشطفي القناع بالماء الدافئ.

فوائد هذا الماسك
الأفوكادو غني بالدهون الصحية التي تساعد على ترطيب البشرة.
زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد على حماية البشرة من الجفاف.

 

ماسك العسل وزبدة الشيا

المكونات:
ملعقتان كبيرتان من العسل
ملعقة كبيرة من زبدة الشيا المذابة

طريقة التحضير:
اخلطي العسل مع زبدة الشيا المذابة حتى تحصلي على خليط متجانس.
ضعي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة.
اشطفي القناع بالماء الدافئ.

فوائد هذا الماسك
العسل مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات، مما يساعد على حماية البشرة من الجفاف والالتهاب.
زبدة الشيا غنية بالدهون الصحية التي تساعد على ترطيب البشرة.

 

ماسك دقيق الشوفان والحليب

المكونات:
ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان
ملعقتان كبيرتان من الحليب

طريقة التحضير:
اخلطي دقيق الشوفان والحليب حتى تحصلي على خليط متجانس.
ضعي القناع على وجهك لمدة 15 دقيقة.
اشطفي القناع بالماء الدافئ.

فوائد هذا الماسك
دقيق الشوفان له خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة البشرة الجافة والمتهيجة.
الحليب غني بالدهون والبروتينات التي تساعد على ترطيب البشرة.

 

نصائح لاستخدام الماسكات الطبيعية

 

احرصي على غسل وجهك جيدًا قبل تطبيق القناع.
ضعي الماسك على وجهك بطبقة رقيقة.
اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى يجف تمامًا.
اشطفي الماسك بالماء الدافئ.
استخدمي مرطبًا بعد تطبيق القناع.

يمكنك تجربة أي من هذه الماسكات مرة أو مرتين في الأسبوع، للحفاظ على بشرتك صحية ورطبة خلال فصل الشتاء.

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