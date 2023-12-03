خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 210 شكاوى فى شهر نوفمبر الماضى

استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام خلال شهر نوفمبر الماضى 210 شكاوى وتم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام حيث أشاد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة،

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الاستماع لشكوى المواطنين تمشيا مع تعليمات الرئيس

مؤكدًا أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن، وتضعه على رأس الأولويات وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى وفى سياق متصل أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن الشكاوى والطلبات التى استقبلتها الإدارة خلال شهر نوفمبر الماضى تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لإستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات وظائف بالقطاع الخاص فقط

الاهتمام بالشباب الشرقاوى

وفى سياق اخر أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفه يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

المحافظ يشيد بالنشاط

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

رعاية وزير الشباب ومحافظ الشرقية

وبدورة لفت الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنظيم فعاليات ورشه الحرف اليدوية والتراثية (فن التطريز علي القماش بالخط الكوفى) تحت شعار (مهنتك حرفتك) وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز شباب مدينة منيا القمح.

وكيل وزارة الشباب

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الأستاذة أسماء التهامى مدربة ومدرسة تطريز معتمدة بتعريف الفتيات المشاركات بفن التطريز واستخداماته وكذلك الأدوات المستخدمة من خيوط وإبر ومعدات أخرى مع شرح طريقة عمل الغرز الأساسية وخطوات إنتاج عمل فني بالخط الكوفي وطباعة لوحات الخط الكوفي على القماش حيث يعد التطريز أقدم فنون زخرفة القماش وتم استعماله في الحضارات القديمة لتزيين الملابس.

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