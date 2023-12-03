شباب الشرقية: ورشة لفن التطريز على القماش بالخط الكوفي

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفه يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

المحافظ يشيد بالنشاط

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

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رعاية وزير الشباب ومحافظ الشرقية

وبدورة لفت الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنظيم فعاليات ورشه الحرف اليدوية والتراثية (فن التطريز علي القماش بالخط الكوفى) تحت شعار (مهنتك حرفتك) وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز شباب مدينة منيا القمح.

وكيل وزارة الشباب

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الأستاذة أسماء التهامى مدربة ومدرسة تطريز معتمدة بتعريف الفتيات المشاركات بفن التطريز واستخداماته وكذلك الأدوات المستخدمة من خيوط وإبر ومعدات أخرى مع شرح طريقة عمل الغرز الأساسية وخطوات إنتاج عمل فني بالخط الكوفي وطباعة لوحات الخط الكوفي على القماش حيث يعد التطريز أقدم فنون زخرفة القماش وتم استعماله في الحضارات القديمة لتزيين الملابس.

الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب

ومن جانبه اشار الدكتور محمود عبد العظيم فى وقت سابق إلى استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالتعاون بين المديرية والإدارة المركزية للأداء الرياضي والإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة لتدريب أعضاء المشروع بمراحله المختلفه ( الشباب – الناشئين – البراعم- الكبار ) على رياضات ( الجودو – التايكوندو – الملاكمة – العاب القوى – تنس الطاولة – كرة السلة – رفع الأثقال ) وذلك بالمراكز المخصصة بنوادي ومراكز شباب ( الحسينية – ديرب نجم – الزنكلون – الزقازيق بحري ) وكذلك استاد جامعة الزقازيق والصالة المغطاة ومجمع الإسكواش بمدينة الزقازيق.

المحافظة تضم 17 مركزا للتدريب

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المحافظة تضم 17 مركز لتدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي منهم ( 6 ) مراكز لتدريب مرحلة الشباب و( 6) مراكز لتدريب مرحلة الناشئين و(5) مراكز لتدريب مرحلة البراعم بمختلف مراكز ومدن المحافظة , لافتاُ إلى أن التدريب يتم وفقًا لخطة تدريب الإتحاد المصري وتحت اشراف فنى من خبراء الإتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة جميع المشاركين.

استمرار فعاليات الموسم الثانى من الرواق الازهرى

واكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية فى وقت سابق استمرار فعاليات الموسم الثاني من برنامج الرواق الأزهري والمقام تحت رعاية وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية وفي إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة وذلك بمركز شباب كفر الحصر التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب وبمشاركة الطلائع من أعضاء وعضوات مركز الشباب.

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