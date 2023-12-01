محافظ الشرقية: اهتمام الدولة المصرية بالصحة العامة للمواطنين

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطنين وتسعى إلى لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم لرفع المعاناة والألم الذي يتعرضون له، مشيرًا إلى أن المبادرات والقوافل الطبية المختلفة كشفت اهتمام الدولة بصحة المواطن وسعيها لتوفير بيئة صحية مناسبة له وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري تنظم قوافل طبية وعلاجية متعددة التخصصات للمواطنين بقرى مركزي الإبراهيمية ومنيا القمح.

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الدولة تستجيب للاستغاثات الواردة إلى مجلس الوزراء

وأشاد المحافظ بدور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع المحافظة ومؤسسة بنك الشفاء المصري في تنظيم قوافل طبية متعددة التخصصات خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر استهدفت تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لما يقرب من 5000 مواطن من أبناء مركزي الإبراهيمية ومنيا القمح وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان مضيفا قيام مؤسسة بنك الشفاء المصري بتزويد القوافل متعددة التخصصات بالأطقم الطبية والأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لإجراء الكشف الطبي على المرضى في تخصصات (رمد - عظام - أطفال - جلدية - أنف واذن وحنجرة) بجانب إجراء تحليل الكشف المبكر عن سكر الأطفال.

المحافظ يثمن دور الأطباء المشاركين بالقوافل

هذا وقد ثمن المحافظ دور الأطباء والعاملين المشاركين في القوافل الطبية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لعدد 2170 في تخصصات العظام والباطنة والجلدية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة بجانب توقيع الكشف الطبي علي 1237 عيادة الرمد و650 طفل عيادة الكشف المبكر علي مرض السكر مؤكدا علي ضرورة استمرار تنظيم القوافل الطبية والعلاجية للوصول إلى الأماكن المحرومة والتي تعاني من نقص في الخدمات الطبية المقدمة لبناء مجتمع صحي وسليم

القوافل الطبية مستمرة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 2160 مواطنا من أهالي قرية المشاعلة التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير تنفيذًا لمبادرة 100 يوم صحة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "من أول يوم معاك" وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة

أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيرًا إلى أنه تم تحويل 14 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة مضيفا أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة - الجراحة العامة - القلب والأوعية الدموية - العظام - الأطفال - النساء والتوليد - الجلدية والتناسلية - تنظيم الأسرة - الأنف والأذن والحنجرة - المسالك البولية - الرمد - الروماتيزم والتأهيل - الأسنان).