محافظ الشرقية يؤكد ضرورة استيفاء الشروط البيئية في المنشآت الغذائية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إدارة شئون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.

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تعليمات المحافظ بالاجراءات المتبعة

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية، قامت وحدة التفتيش البيئى بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لعدد (10) مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (القرين - منيا القمح – أبو حماد – الحسينية) وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لعدد 5 محطات شبكات محمول، حيث تم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين( وزارة الإتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئه) ومنها أن ينشأ البرج على سطح خرساني وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متر من مرحلة رياض الأطفال حتي المرحلة الإعدادية ذلك بالاضافة الى عدم إقامة برج تقوية شبكة محمول علي سطح مستشفي متكامل، لعدم التداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفي.

المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة

ومن جانبه أكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شئون البيئة قامت بفحص (93) نموذج تقييم أثر بيئى لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة على عدد (91) مشروع بعد التأكد من توفر الاشتراطات البيئية والصحية، فضلًا عن استيفاء (2) مشروع لحين استكمال الاشتراطات البيئية بالإضافة لقيام لجنة القياسات البيئية بإدارة شؤون البيئة بإعداد السجل البيئي لـ (5) منشآت و إجراء القياسات البيئية لعدد (6) منشآت (1 مطعم –4 مستشفى – مخزن ) للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.

لجنة التفتيش على المنشات الصحية

كما قامت لجنة التفتيش على المنشآت الصحية بالتفتيش على (5) منشآت صحية (4 مستشفيات خاصة –مركز لإنقاص الوزن ) بالإضافة لقيام لجنة التفتيش على محطات تموين السيارات بالتفتيش على (4) محطات تموين سيارات بالإضافة لقيام إدارة شئون البيئة بالتفتيش على (4) شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات.أسفر التفتيش عن الغلق الفوري لمركز لإنقاص الوزن وشركة تعمل في مجال مكافحة الحشرات وتحرير محضر جنحة لمحطة تموين سيارات والتنبيه بإزالة المخالفات التي تم رصدها.