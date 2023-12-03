الأحد 03 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

جمال شعبان يكشف علاقة تنظيف الأسنان بالإصابة بأمراض القلب

الدكتور جمال شعبان،
الدكتور جمال شعبان، فيتو

علاقة الأسنان وأمراض القلب، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق للمعهد القومي للقلب، عن علاقة تنظيف الأسنان بأمراض القلب، مؤكدًا أن استخدام فرشاة الأسنان بانتظام يقي من خفقان القلب، ويساعد على انتظام ضربات القلب أيضًا.

 

علاقة تنظيف الأسنان وأمراض القلب

وعن علاقة الأسنان وأمراض القلب، قال الدكتور جمال شعبان إن المواظبة على استخدام فرشاة الأسنان يحمي من اختلال كهرباء القلب، مؤكدًا على وجود علاقة بين بكتيريا الفم، والإلتهابات القلبية التي تنتهي باختلال كهرباء القلب.
 

وقال الدكتور جمال شعبان عن علاقة الأسنان وأمراض القلب: "سلامة كهرباء قلبك تبدأ من الأسنان، فرشاة أسنان بانتظام تساوي ضربات قلب بانتظام، فرشاة الأسنان وقاية من الخفقان"

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بكتريا الأسنان تؤثر على القلب، فيتو


 وتابع الدكتور جمال شعبان قائلًا: "المواظبة على استخدام فرشاة الأسنان  يحميك  من اختلال كهرباء القلب والذبذبة الأذينية، والميكانيزم أن بكتيريا الفم لها علاقة بحدوث التهابات قلبية تنتهي باختلال كهرباء القلب والذبذبة الاذينية AF".

 

الجورنال الأوروبي يثبت صدق حديث رسول الله

أكد البحث الجديد عن علاقة الأسنان بأمراض القلب على ما جاء في حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال شعبان: "بحث حديث في  الچورنال الأوروبي للوقاية من أمراض القلب صدق المصطفي صلي الله عليه وسلم (فلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)

الجرنال الأوروبي، فيتو


 الجدير بالذكر أن دراسة طبية عن الأسنان ومرض القلب، توصلت إلى أن غسل الأسنان ثلاث مرات فأكثر يوميًا، قد يقلل من خطر الإصابة بأزمة قلبية بنسبة أكبر من 10%، كاشفة عن دور غسل الأسنان في الحد من البكتيريا الموجودة بين الفم واللثة.

 

عدم غسل الأسنان يسبب البكتريا الضارة للقلب 

 وأشارت الدراسة إلى أن الباحثين ربطوا بين غسل الأسنان والإصابة بأزمة قلبية ورجفان الأذيني، ما يسبب حالة عدم انتظام ضربات القلب، مؤكدة أن غسل الأسنان بصورة متكررة، يحد من عدد البكتريا الموجودة بين الأسنان واللثة، ما يمنعها من الدخول لمجرى الدم. 
كما درس العلماء في كوريا الجنوبية، العلاقة بين نظافة الفم ومشاكل القلب، حيث ربط العلماء بين غسل الأسنان ثلاث مرات أو أكثر يوميًا وانخفاض نسبة الإصابة بالإزمات القلبية بنسبة 12% والرجفان الأذيني بنسبة 10%.

علاقة تنظيف الأسنان والبكتريا المؤثرة على القلب، فيتو

 

 وكشفت الدراسات الطبية أن سوء نظافة الفم يؤدي لوجود بكتريا في الدم، مما يسبب التهابا في الجسم، ما يزيد من خطورة زيادة ضربات القلب والإصابة بأزمة قلبية. 

 

بكتيريا الفم تظهر في الدهون المتراكمة بالأوعية الدموية

 وقال القائمون على الدراسة "لقد درسنا مجموعة كبيرة من الأشخاص على مدار فترة طويلة، مما يضفي قوة على نتائجنا". 
 

ويشير العلماء إلى أن النظرية الأولى تفترض أن البكتريا المتواجدة بين الأسنان، والتي لم يتم تنظيفها والتخلص منها، تجد الفرصة أمامها للوصول إلى الأوعية الدموية وتسبب لها التهاب، وبعد ذلك تصل إلى القلب وتسبب له التهاب كذلك، حيث وجد العلماء بعض بكتيريا الفم موجودة في الدهون المتراكمة في الأوعية الدموية. 

بكتريا الاسنان تؤثر على القلب، فيتو


 كما وجد العلماء بكتيريا الفم في الدهون المتراكمة في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين، وهذا المرض هو سبب أساسي في تكوين الجلطات، وزيادة نسبة الإصابة بالسكتات الدمازين أو الذبحات الصدرية.

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