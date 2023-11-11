أسباب التهاب اللثة وأهم أعراضها

التهاب اللثة هو التهاب مؤلم في كثير من الأحيان ويحدث هذا عادة نتيجة لتراكم البلاك على الأسنان وغالبًا ما يمكن علاجه من خلال تحسين نظافة الفم.

التهاب اللثة هو حالة شائعة تؤثر على معظم البالغين في مرحلة ما من حياتهم، وهو شكل من أشكال أمراض اللثة الذي يسبب عادةً أعراضًا خفيفة ومع ذلك، يمكن أن يتطور إلى حالة أكثر خطورة إذا لم يعالج الشخص السبب الجذري له.

التهاب اللثة، فيتو

تشمل أسباب التهاب اللثة ما يلي:

تراكم البكتيريا حول الأسنان هو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب اللثة.

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العرض الرئيسي لالتهاب اللثة هو اللثة الحمراء المنتفخة التي قد تنزف عندما يقوم الشخص بتنظيف أسنانه.

غالبًا ما يتم حل التهاب اللثة من خلال نظافة الفم الجيدة، مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة لفترة أطول وبشكل متكرر واستخدام الخيط بانتظام، بالإضافة إلى ذلك قد يساعد غسول الفم المطهر، وفقًا لموقع "medical news today" الطبي.

التهاب اللثة هو نوع غير مدمر من أمراض اللثة، وقد يشير الناس عمومًا إلى هذا على أنه مرض اللثة، يعد التهاب اللثة هو الشكل المبكر من أمراض اللثة وعادة ما ينتج عنه أعراض خفيفة.

يوجد نوعان رئيسيان من التهاب اللثة، حيث يحدث التهاب اللثة الناجم عن اللويحة السنية عندما يؤدي تراكم البلاك إلى تهيج لثة الشخص، مما يؤدي إلى الالتهاب وتغير اللون والألم.

وفي المقابل، يمكن أن تنتج آفات اللثة غير الناتجة عن البلاك عن عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية او ردود الفعل التحسسية والأمراض وردود الفعل تجاه الأجسام الغريبة، مثل جزيئات معجون الوقاية من الأسنان، قد تسبب أيضًا هذا النوع من التهاب اللثة.

يمكن أن يتطور كلا النوعين من التهاب اللثة إلى التهاب اللثة حاد إذا لم يعالجهما الشخص بشكل مناسب، التهاب اللثة الحاد هو حالة أكثر خطورة ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من المضاعفات، مثل فقدان الأسنان.

أسباب التهاب اللثة

السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب اللثة هو تراكم البلاك البكتيري بين الأسنان وحولها، والبلاك هو غشاء حيوي يتراكم بشكل طبيعي على الأسنان ويحدث ذلك عندما تلتصق البكتيريا بالسطح الأملس للأسنان.

يمكن أن تتصلب هذه اللوحة وتتحول إلى جير أو جير بالقرب من اللثة عند قاعدة الأسنان، هذا له لون أصفر-أبيض، ويمكن فقط لأخصائيي طب الأسنان إزالته.

تراكم البلاك والجير يمكن أن يؤدي إلى استجابات مناعية تؤدي إلى تدمير اللثة أو أنسجة اللثة وفي نهاية المطاف، قد يؤدي ذلك إلى مزيد من المضاعفات، بما في ذلك فقدان الأسنان.

أسباب وعوامل خطر أخرى

يمكن للعديد من الحالات الأساسية والعوامل الخارجية أن تزيد من تكوين البلاك أو خطر إصابة الشخص بالتهاب اللثة، مثل:

التغيرات في الهرمونات: قد يحدث هذا أثناء فترة البلوغ، وانقطاع الطمث، والدورة الشهرية، والحمل. وقد تصبح اللثة أكثر حساسية، مما يزيد من خطر الالتهاب.

بعض الأمراض: يرتبط السرطان والسكري وفيروس نقص المناعة البشرية بزيادة خطر الإصابة بالتهاب اللثة.

الأدوية: يمكن أن تؤثر الأدوية التي تقلل من إنتاج اللعاب على صحة الفم لدى الشخص، ويمكن أن يسبب ديلانتين وهو دواء للصرع وأدوية الذبحة الصدرية أيضًا نموًا غير طبيعي لأنسجة اللثة، مما يزيد من خطر الالتهاب.

نقص الفيتامينات: يرتبط نقص فيتامين C (الاسقربوط) ارتباطًا قويًا بالتهاب اللثة، كما هو الحال مع نقص فيتامين D وفيتامين B12.

التهاب اللثة، فيتو

التدخين: يصاب المدخنون المنتظمون بالتهاب اللثة أكثر من غير المدخنين.

العمر: يزداد خطر الإصابة بالتهاب اللثة مع تقدم العمر.

التاريخ العائلي: أولئك الذين أصيب أحد والديهم أو والديهم بالتهاب اللثة يكونون أكثر عرضة للإصابة به أيضًا.

اعراض التهاب اللثة

تشمل علامات وأعراض التهاب اللثة ما يلي:

التهاب اللثة وتغير لونها

اللثة الرقيقة التي قد تكون مؤلمة عند اللمس

نزيف من اللثة عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط

رائحة الفم الكريهة.

انحسار اللثة

اللثة الناعمة

ومع ذلك، في الحالات الخفيفة من التهاب اللثة، قد لا يكون هناك أي إزعاج أو أعراض ملحوظة.

علاج التهاب اللثة

إذا تم التشخيص مبكرًا وكان العلاج سريعًا ومناسبًا، فقد يتمكن الشخص من علاج التهاب اللثة في المنزل من خلال نظافة الفم الجيدة.

ومع ذلك، إذا لم يتم حل الأعراض أو إذا أثرت الحالة على نوعية حياة الشخص، فقد يرغب في طلب المساعدة المتخصصة، يتضمن العلاج غالبًا رعاية طبيب الأسنان وإجراءات المتابعة التي يقوم بها المريض في المنزل.