أوروبا مهددة بالاشتعال.. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يخلق أزمة مدمرة بين شعوب القارة العجوز

أحداث فلسطين وإسرائيل، تسبب العدوان الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ قرابة الشهرين في إثارة ردود فعل ومواقف أوروبية مختلفة من هذا العدوان.

تباين الموقف الأوروبي من العدوان الإسرائيلي على غزة

فما بين دول أيدت بشكل كامل دولة الاحتلال الإسرائيلي في المجازر التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني والتي من بينها ألمانيا وبريطانيا بل وقدمت الدعم العسكري لجيش الاحتلال، ودول أخرى رفضت العدوان على غزة وطالبت بوقف استهداف المدنيين واللجوء إلى المفاوضات لحل الدولتين، وفريق آخر كان موقفه متردد لا إلى هذا ولا إلى ذاك.

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مظاهرات في أوروبا لدعم غزة، فيتو

وتباينت المواقف الأوروبية حسب المصالح السياسية وإلى حد ما البنية السكانية في هذه الدول، فرنسا التي يوجد بها جاليات مسلمة وتعيش وضعا داخليا غير مستقر تخشى استفزاز مشاعر المسلمين من خلال تقديم الدعم لجيش الاحتلال في المجازر التي يرتكبها ضد الفلسطينيين في غزة، وأيضا يخشى الرئيس ماكرون أن يأخذ موقف مضاد من إسرائيل بسبب الجاليات اليهودية.

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وفي هذا السياق قال الدكتور توفيق أكليمندوس، الباحث والخبير في الشئون الفرنسية، إن الموقف الأوروبي من الهجوم الذي يشنه جيش الاحتلال على المدنيين في غزة، يختلف من دولة لأخرى حسب توجهات كل دولة على حدة.

العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

وأوضح توفيق أكليمندوس لفيتو، أن الموقف الأوروبي متفق على 3 نقاط وهي: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، انتهاء سلطة حماس وعودة الحكم في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، عدم جواز ضرب المدنيين من كلا الطرفين سواء فلسطينيين وإسرائيليين.

العدوان الإسرائيلي على غزة يشعل المجتمعات الأوروبية

وأكد الدكتور توفيق أكليمندوس، أن التركيز الأوروبي في الوقت الراهن على إيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين في قطاع غزة من العدوان الغاشم الذي يشنه جيش الاحتلال.

مظاهرات في أوروبا لدعم غزة، فيتو

وشدد توفيق أكليمندوس، على أنه من الصعب التوصل لموقف أوروبي موحد حول العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرًا إلى أن الموقف الفرنسي يختلف مع ألمانيا.

وأشار توفيق أكليمندوس أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخشى من انفجار الأوضاع الداخلية في حال أيد العدوان الإسرائيلي على غزة أو العكس، خاصة بين الجاليات المسلمة واليهودية.

وأوضح أن الرئيس ماكرون يحاول أن يمسك العصا من النصف، ويحاول أن يحسن من صورة فرنسا من خلال المساعدات الإنسانية التي تقدمها باريس إلى قطاع غزة.

موقف متردد من ماكرون إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه قرر التوجه إلى قطر في محاولة للعمل على هدنة جديدة قد تفضي إلى وقف إطلاق النار.

وشدد الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، على ضرورة إحياء مفاوضات حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال الرئيس الفرنسي إنه إذا كان هدف دولة الاحتلال تدمير حماس كليًّا فقد يستغرق الأمر 10 سنوات، مشددًا على أن حق تل أبيب في الدفاع عن النفس لا يعطيها الحق في مهاجمة المدنيين.

وأضاف ماكرون خلال تصريحات صحفية أدلى بها اليوم: "إن إسرائيل لن تحصل على الأمن بشكل دائم على حساب الفلسطينيين".

ويشكل المسلمين جاليات لا يستهان بها في العديد من دول أوروبا وخرج الكثير منهم في مظاهرات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي والحكومات الأوروبية التي تقدم له الدعم.

وخرج آلاف المتظاهرين في العديد من العواصم والمدن الأوروبية في مظاهرات عارمة للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة وإنهاء المجازر بحق الفلسطينيين.

عواصم أوروبا تنتفض بسبب أحداث فلسطين وإسرائيل

ويوم الأحد ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن مدينة برشلونة الإسبانية، شهدت اليوم مظاهرات حاشدة نظمها السكان، تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبين بوقف إطلاق النيران بشكل دائم عقب انتهاء الهدنة التي تسري حاليًا في القطاع.

ورفع متظاهرون لافتات ضخمة مطالبين فيها بوقف إطلاق النيران ووقف العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا وإسرائيل احتجاجا على القصف الغاشم في حق المدنيين العزل في غزة.

وشهدت العديد من العواصم الأوروبية مظاهرات حاشدة، آخرها في العاصمة الألمانية برلين، مسيرة احتجاجية بمشاركة عدة آلاف من المتظاهرين ضد توريد الأسلحة لأوكرانيا ومن أجل حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

واتهمت السياسية الألمانية التي تركت مؤخرا صفوف حزب اليسار، في كلمة لها أثناء المسيرة، الحكومة الألمانية بتطبيق معايير مزدوجة في تقييمها للصراع الأوكراني و"القصف بلا شفقة" الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددة على أن "هذه الحرب يجب أن تنتهي".

وانتقدت فاجنكنخت إنفاق الدولة الألمانية على الجيش الألماني وإنتاج الأسلحة فيما تواجه البلاد نقصا في المعلمين وإغلاقا للمستشفيات وتهالكا للبنية التحتية.

وأشارت السياسية في كلمتها أيضا إلى وقف الحكومة تمويل إجراءات الحفاظ على أسعار الطاقة والكهرباء بسبب قرار المحكمة الذي اعتبر أن إعادة توزيع الحكومة للأموال غير المطالب بها من السنوات السابقة إجراء غير قانوني.

ودعا منظمو الاحتجاج، في منشورات وزعت على المتظاهرين، إلى إجراء مفاوضات سلام في جميع مناطق الصراعات العالمية، مشيرين إلى أنه "بدلا من وقف التصعيد والدبلوماسية، تقوم الحكومة الفيدرالية بإرسال المزيد من الأسلحة، بما في ذلك إلى المناطق التي تمزقها الحرب".

كما انطلقت في العاصمة البريطانية، وسط لندن، مظاهرة تضم مئات المحتجين، نصرة لأهل قطاع غزة، ومطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وتظاهر المحتجون الذين رفعوا أعلام فلسطينية في مسيرة وطنية لفلسطين في وسط لندن، السبت، داعين إلى إنهاء الصراع على غزة، وتنديدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "أنهوا الاحتلال الإسرائيلي الآن" و"فلسطين حرة"، إلى جانب رفع أعلام فلسطينية.



وفي السياق ذاته خرج آلاف المواطنين بالعاصمة اليونانية أثينا في الذكرى الخمسين لانتفاضة 17 نوفمبر، في مظاهرات حاشدة مناهضة لأمريكا وإسرائيل ودعمًا لفلسطين.

ونظمت المظاهرات بمشاركة ما لا يقل عن 25 ألف شخص من المواطنين، أمام السفارة الأمريكية لدى العاصمة اليونانية، حيث هتف المشاركون فيها بشعارات مناهضة للولايات المتحدة.

وبدأت المظاهرات الرئيسية بطابور من ممثلي رابطة السجناء السابقين والسياسيين، تلتها طوابير من مختلف الأحزاب والمنظمات السياسية والنقابات العمالية.

وكان الشعار الرئيسي للاحتجاجات "الحرية لفلسطين"، حيث تم رفع العديد من الأعلام الفلسطينية. فيما حمل المتظاهرون لافتات "الأمريكيون اخرجوا"،"فليذهب الناتو"،"أغلقوا القواعد العسكرية الأجنبية".

وأيضا شهدت ساحة الجمهورية بـ"باريس" تجمع مئات من الأشخاص تعبيرًا عن دعمهم للفلسطينيين.

وندد المتظاهرون بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبوا الحكومة الفرنسية بضرورة التدخل لوقف إطلاق النار.

ودعت منظمات وجمعيات وأحزاب يسارية إلى مظاهرة حاشدة في فرنسا اليوم السبت دعمًا لفلسطين ووقف الحرب.

وتسبب الدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه الدول الأوروبية إلى إسرائيل لمواصلة عدوانها الغاشم على قطاع غزة في إحراجها أمام شعوبها التي طالبت بوقف العدوان على غزة فورا.

وارتكبت دولة الاحتلال الإسرائيلي العديد من المجازر في قطاع غزة مما تسبب في استشهاد الآلاف من الفلسطينيين أكثرهم من الأطفال