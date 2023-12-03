مديحة يسري.. اختيرت ضمن أجمل عشر نساء في العالم.. اكتشفها محمد كريم وغنى لها عبد الوهاب

مديحة يسرى، فنانة جميلة صاحبة مشوار سينمائي طويل امتد أكثر من سبعين عاما، كانت محظوظة في بداية حياتها حين اختيرت ملكة الأناقة وهى طفلة، ثم اختيارها ضمن أجمل 10 نساء في العالم، قدمت أفلاما عن قصص لكبار الكتاب والأدباء، وكانت البطلة أمام مشاهير نجوم السينما، اندمجت في الحياة السياسية، تزوجت أشهر اثنين من نجوم السينما أحمد سالم ومحمد فوزى، اختيرت عضوة بمجلس الشورى.

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واختيرت الفنانة مديحة يسرى كما نشرت مجلة الإذاعة عام 1956، ملكة الأناقة في حفل أقامته جمعية بلدى بأوبرج الهرم حضره رموز المجتمع وكبرائه، وهي ترى أن الأناقة هي جواز سفر الفنان إلى الجمهور.

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جمال شرقى أصيل

جمال "مديحة يسري" لم يبهر عشاقها فقط، بل امتد للنطاق العالمى فقد سحرت نجوم العالم بجمالها خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي عام 1952، وتساءلوا عن سر الجمال العربي بعد مشاهدتها وكتبت عنها الصحف الفرنسية ووصفتها بجميلة الشرق وتساءلت (أكل هذا الجمال في مصر).

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بلاش تبوسنى فى عنيا

في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر 1921 ولدت هنومة حبيب خليل الشهيرة بـ مديحة يسري بالقاهرة واكتشفها المخرج محمد كريم، كوجه جديد وكان أول أدوارها في السينما بفيلم "ممنوع الحب" عام 1942 أمام محمد عبد الوهاب، في دور صامت معتمدا على عينيها السوداوان، وغنى لها عبد الوهاب اغنية ( بلاش تبوسني في عنيا دي البوسة في العين تفرق) كما اختار لها اسم مديحة يسري بدلا من هنومة، ثم اختارتها مجلة التايم عام 1944 واحدة من أجمل عشر نساء في العالم.

مديحة يسرى فى فيلم احلام الشباب

أما أول أدوار البطولة السينمائية فكانت فيلم "أحلام الشباب" أمام فريد الأطرش، وتقاضت عنه 25 جنيها، قدمت أدوارا أمام مشاهير السينما والغناء وقدمت دور الابنة والزوجة والأم والحبيبة، وشاركت في أفلام فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وشادية.

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الإرهابى آخر أفلامها

قدمت مديحة يسرى خلال مشوارها الفني الذي امتد 70 عاما ما يزيد على 100 فيلم، منها لحن الخلود، انى راحلة، الخطايا، الجنس اللطيف، غرام بدوية ، آه من الرجالة، ابن الحداد، الأفوكاتو مديحة، بنات حواء، فاطمة وماريكا وراشيل وكان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم "الإرهابى" عام 1994، أمام الفنان عادل امام.

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المفتى يعدها بمكان فى الجنة

رحل عمرو ابن مديحة يسرى ومحمد فوزى الوحيد إثر حادث سيارة أليم ورغم حزنها الشديد واصلت عملها في الحياة، وأضافت أن مفتى الجمهورية وقتئذ الدكتور على جمعة قال لها ( ابنك عمر مستنيك على باب الجنة) فتقول: عمر الذي توفي في حادث سيارة كان بطل مصر في الكاراتيه، ووفاته هي إرادة ربنا، وأحمد ربنا أنى استطعت تجاوز تلك المحنة وكلنا أموات، ويجب أن نكون متفائلين بحياتنا التي نعيشها.

منحت مديحة يسري في حياتها الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون عن مشوارها الفنى وعينها الرئيس مبارك عضوا في مجلس الشورى تقديرًا لها.

سمراء النيل مديحة يسرى

عن مشوارها الفني وبداياتها قالت مديحة يسرى: أرجو ألا يتهمني أحد بأني أبالغ في كلامي إذا ما قلت إنني كنت لا شيء، فتاة ضمن جموع الفتيات، والحمد لله، صحيح كان هذا بكفاحي وصبرى وإصراري لكن كان هناك توفيقًا من الله تعالى.

كانت محظوظة في بداية حياتها حين اختيرت ملكة الأناقة وهى طفلة ثم اختيارها ضمن أجمل 10 نساء في العالم في استفتاء مجلة التايمز الأمريكية خلال حقبة الأربعينيات، وامتد نجاح الفنانة مديحة يسرى حتى بداية القرن الواحد والعشرين.

مديحة يسرى فى شبابها

تتحدث مديحة يسرى عن سر نجاحها في حياتها فتقول: نجحت في بداية حياتى كمديحة يسرى ذلك لأننى سلكت الطريق المستقيم إلى النجاح والشهرة ودفعت ثمن كل هذا من دمى وروحى وأعصابى في كفاح طويل، وصبرت وكنت استعذب مرارته لأننى كنت أترقب ثماره الحلوة.. ولست أدرى إذا كان من عيوبى أو من محاسنى استمساكي بالصراحة الوقوف إلى جانب الحق مهما كلفنى ذلك من مال ومهما أوقعنى في مشكلات ومأزق وخسائر، ولكن الذي لا أشك فيه أننى لم أحد عن الشعار الذي اتخذته لنفسى وهو: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به.

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خمس زيجات فاشلة

تعددت زيجات وعشاق مديحة يسرى فتزوجت خمس مرات وكانت نهاية ثلاث منها بسبب الخيانة التى كانت لا تقبلها وكانت لها علاقات إعجاب بها من الكثيرين وكان أول أزواجها المطرب الملحن محمد أمين وكونا ثنائيا وغنى لها أغنيات نور العيون، يا شاغلني وتم الطلاق بسبب الخيانة.

محمد فوزى الزوج الرابع لمديحة يسرى

تزوجت بعد ذلك من قبطان بحرى تعرفت عليه فى احدى سفرياتها، لكن وقعت منه خيانتها فدبت الخلافات وتم الطلاق ثم تزوجت دونجوان السينما أحمد سالم ولم يستمر زواجهما طويلا بسبب الرحيل، وقالت عنه مديحة يسري هو الزوج الوحيد الذى لم يخنها، وكانت الزيجة الرابعة وهي الأشهر من الفنان محمد فوزي الذى اعتبرته حبها الأول والأخير بعد أن تعرفا في فيلم "قبلة في لبنان" وشاركته بعد الزواج العديد من الأفلام، جاء الزواج .

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ويعلق محمد فوزى على زواجه من سمراء النيل ويقول (اذكر انه بعد مقابلتى الاولى لمديحة بخمس دقائق اننى قبلتها قبلة حارة فى فيلم قبلة فى لبنان وتربعت فى قلبى بعد ذلك. وعاشا فى فيلا انيقة اخر الهرم واسسا معا مصنع الاسطوانات الذى اممته الثورة، بعدها اكتشفت مديحة خيانته لها مع زميلة من الوسط الفنى وتم الطلاق غيابيا , لانه كان لايستطيع مواجهتها ).



جاء الزواج الخامس من الشيخ ابراهيم سلامة الراضى شيخ الطريقة الشاذلية الذي قالت عنه فى حواراتها انه كان يحترمها ويناديها دائما بلقب الهانم واضافت انها استفادت منه كثيرا خلال ثلاث سنوات عاشت معه، لكنه فجأة عاد الى زوجته الاولى دون ان يخبرها فطلبت الطلاق.

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حكايتها مع العقاد

كما احبها الأديب عباس محمود العقاد حتى انه اصدر ديوانه " أعاصير مغرب " وكل محتواه ومضمونه يتحدث عنها، كما انه اطلق عليها رمزيا اسم سارة فى كتاباته.

وعن حب العقاد تقول مديحة يسرى: تعرفت عليه فى سن صغيرة وتأثرت به كثيرا، ,اخذت عنه صفتين حب القراءة والكتابة والاعتزاز بالكرامة وكان يشرح لى كل مايصعب على فهمه، وعندما بدأت العمل بالسينما انقطعت صلتى به تماما لغيرته الشديدة وشكه الدائم.

سمراء النيل التى احبها العقاد

وذكر الشاعر صالح جودت فى كتابه "بلابل عن الشرق " ان العقاد عاش ومات وهو يكتم حبا كبيرا فى حياته بطلته نجمة سمراء حاول ان يجعلها تقرأ لتصل الى مستوى فهمه فكأنه كان يطالبها بالمستحيل، كان يحدثها عن أدب الغرب فتحدثه عن اسماعيل يس ويكلمها عن شعر المهجر فتحدثه عن قفشات عبد السلام النابلسى.

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قصة الافوكاتو مديحة



من الرجال فى حياة مديحة ايضا يوسف وهبى الذى كان بمثابة الاستاذ لها وكان يناديها بإبنته واهداها قصة الافوكاتو مديحة التى كانت احدى مسرحياته ثم قدمها فى افلام فنان عظيم، ابن الحداد، أولاد الشوارع وغيرها.

مغرورة وأمرى الى الله

بسبب شدة اعتزاز مديحة يسرى بنفسها وصفها البعض بالغرور وهي ترد على ذلك بقولها:سمعت من بعض الصديقات أن بعض السيدات يتهمنني بالغرور والنفخة الكدابة، وأنا لا أحب النفخة الصادقة ولا النفخة الكدابة، وأعتقد أن في وصفي بهذه الصفة ظلما لي لأنني في الواقع بسيطة في كل ما يحيط بحياتي، واللواتي يتهمنني بالغرور لسن من الصديقات، لأن صديقاتي يعرفنني على حقيقتي ولعل مصدر هذه التهمة أنني أعتز بكرامتي إلى حد ملحوظ، بل إلى حد التشبث والعناد، فإذا سمى الاعتزاز بالكرامة غرورا، فأنا مغرورة وأمري إلى الله.

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