في ذكرى ميلادها الـ 92، رحلة هند رستم من الكومبارس إلى الإغراء، وماذا قال العقاد عنها؟

هند رستم، إحدى جميلات السينما وصفها الأديب عباس العقاد بملكة التعبير،عشقها الجمهور ونجحت في أدوار الإغراء لعدة سنوات في السينما، هي ريتاهيوارت المصرية، قطة السينما، وصفتها الأقلام بملكة الإغراء والأدوار الساخنة، وبالرغم من شهرتها الواسعة في أداء هذه الشخصيات على الشاشة نظرا لملامحها الغربية وشعرها الأصفر إلا أنها ترفض بشدة هذا الوصف.

في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر 1931 ولدت ناريمان حسين مراد رستم الشهيرة بـ هند رستم بحى محرم بك بالإسكندرية لأب من أصل تركي يعمل ضابطا في الشرطة، درست بمدرسة راهبات ثم انتقلت إلى القاهرة عام 1946.

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الصدفة قادتها إلى النجومية

ولعبت الصدفة دورا لدخول هند رستم مجال التمثيل من خلال ذهابها مع أحدي صديقاتها إلى أحد مكاتب الإنتاج المعروفة لتدخل اختبارات التمثيل الخاصة بفيلم "أزهار وأشواك" مع شادية أيضا في أدوار كومبارس، وما أن بدأت الاختبار ليعجب بها المخرج حلمي رفلة ويقدم لها الفرصة الذهبية لتظهر في أدوار صغيرة.

هند رستم فى بداياتها

في عام 1949، ظهرت هند رستم كومبارس لمدة دقيقتين فقط وهي تركب الحصان خلف الفنانة العظيمة ليلي مراد وهي تصور أغنية "اتمخطري يا خيل" في فيلم غزل البنات، ثم أصبحت كومبارسا ناطقا في أفلام عديدة منها “الستات ميعرفوش يكدبوا”، لتلتقي بالمنتج حسن رمزي الذي قدمها إلى المخرج حسن الإمام الذي قدمها في أشهر أدوارها وبدأتها بفيلمي بنات الليل والجسد تبعه أفلام الراهبة وشفيقة القبطية وغيرها، إلى أن أصبحت نجمة سينمائية.

طفولة سعيدة وحياة هادئة

عن طفولتها تقول هند رستم: الحمد لله لقد عشت طفولة سعيدة على الرغم من انفصال والدي عن والدتي إلا أن كل منهما لم يبخل علي بالحب والعطاء، كنت طفلة هادئة جدا خجولة، أحترم الكبير لأقصى درجة، تربيت في مدرسة راهبات جعلتنى جادة ملتزمة.

هند رستم في أحد أدوار الإغراء

قدمت الفنانة هند رستم خلال مشوارها الفني 85 فيلما، ووصلت إلى قمة تألقها في فيلم باب الحديد في دور هنومة عام 1958، مع يوسف شاهين الذي قدمت معه: انت حبيبي، بابا أمين، ومن الأفلام أيضا التي قدمتها للسينما: لا أنام، كلمة شرف، صراع في النيل، امرأة على الهامش، رجل بلا قلب، ابن حميدو، رد قلبي، إسماعيل يس في مستشفى المجانين، العقل في إجازة وغيرها.

شائعات قصص الحب

بسبب وصفها بالاغراء تعرضت الفنانة هند رستم للعديد من الشائعات وأصبحت كل زوجة فنان تخشى على زوجها من هند رستم فكلما قامت ببطولة فيلم مع أحد النجوم إلا وتطلق الشائعات، وطالت الشائعات أحمد مظهر ويحيى شاهين وأحمد رمزي وغيرهم، فكما نشرت مجلة صباح الخير عام 1957 فإن الهمسات تدور في الوسط الفني حول قصة حب بين الفنان يحيى شاهين وهند رستم، وكذلك الفنان أحمد مظهر أحد أبطال فيلم رد قلبي، أيضا قيل إن هند رستم تجري وراء عبد المنعم الخادم زوج الراقصة تحية كاريوكا وتطارده وقد قامت تحية كاريوكا بمحاربتها ومهاجمتها في الصحف ومنع التعامل معها.

وعندما ارتبطت هند رستم فنيا بالمخرج حسن الإمام ظهرت الشائعات حولهما بالرغم من أنها أعلنت أكثر من مرة أنه أستاذها ومعلمها وكان له الفضل في نجاحها منذ قدمها في فيلم بنات الليل.

هند رستم مارلين مونرو الشرق

تقول فنانة الزمن الجميل هند رستم في مجلة روز اليوسف عام 1959:الإغراء من أخطر الألوان في السينما، ويحتاج إلى مجهود كبير وليس في حياتي سوى أفلام قليلة جدا اعتمدت على الإثارة، ولقبوني مارلين مونرو ليس إلا لأني اشبهها وشكلي يقترب منها، وانا لم اختار اسم ملكة الإغراء بل المخرجين هم الذين اختاروا ثم الجمهور، وأنا أكره هذا اللقب كثيرا لكن منه لله الصحفي مفيد فوزي هو الذي أطلق علي هذا اللقب وانتشر تبعا لذلك.

اعتزال بعد حياتي عذاب

اعتزلت الفنانة هند رستم السينما وهي في قمة تألقها بعد آخر أفلامها "حياتي عذاب" عام 1979، وزواجها من أستاذ طب النساء والتوليد الشهير الدكتور محمد فياض وعاشت معه حياة هادئة بعيدا عن الأضواء حتى رحلت عام 2011.