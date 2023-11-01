حفيدة محمد فوزي: أغنية مصطفى يا مصطفى أوصلت الموسيقى العربية للعالمية

قالت ميادة الحو حفيدة الموسيقار محمد فوزي:"إن أغنية مصطفى يا مصطفى التي لحنها جدها أوصلت الموسيقى العربية للعالمية، لأن اللحن كان غربيا والاسم عربيا"

وتابعت:" والناس لحد دلوقتي بتحب تسمعها، ومحدش قدر يعمل زيها وهي خطوة جريئة منه"

جاء ذلك في ندوة للموسيقار الكبير محمد فوزي الذي نظمها ملتقى السرد العربي اليوم الساعة السادسة مساء بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

ندوة للموسيقار محمد فوزي

وتدير الندوة الكاتبة عزة عز الدين أمين عام الملتقى وذلك بحضور د. حسام عقل والفنان سعيد عندليب رئيس لجنة الموسيقى العربية ود. ميادة الحو كاتبة بجريدة الجمهورية حفيدة الموسيقار محمد فوزي والشاعر شامخ الشندويلي كضيف شرف والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كضيف شرف.



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محمد فوزي

يذكر أن محمد فوزى ، مطرب عشق الغناء والموسيقى منذ طفولته، فترك المدرسة ليحيى مولد الشيخ إبراهيم الدسوقي في مدينة دسوق وهو مازال طفلا مقابل أجر جنيه في الليلة وكان مبلغا خياليا في ذلك الوقت، وقدمه متعهد الحفل إلى رواد المولد باسم "فوزي الصغير "، هو صاحب الروح المرحة الشعبية، ألحانه بسيطة بعيدة عن الصنعة الفنية المعقدة اسماه الكاتب رجاء النقاش موسيقار الفن الجميل.

ولد محمد الحوـ الشهير بمحمد فوزي ـ بمدينة طنطا عام 1920 وهو شقيق المطربة هدى سلطان، ورث عذوبة الصوت عن والده الذى كان يعمل مقرئا، وسمعه الملحن مصطفى العقاد وكان يعمل ضابط إيقاع بمعهد الموسيقى، وأقنعه بضرورة الغناء والالتحاق بمعهد الموسيقى، فهرب محمد فوزي من طنطا إلى القاهرة والتحق بالمعهد وعمل بفرقة بديعة مصابني كمطرب، ولم يترك الفرقة إلا عندما طردت بديعة الراقصة "لولا" التي كانت أول حب في حياته.

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