ذكرى رحيلها.. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة، 3 خانوها وهذا ما فعله آخرهم شيخ الطريقة الشاذلية

مديحة يسرى من فنانات الزمن الجميل، قدمت أدوارا سينمائية في عهود مختلفة ولقبت بسمراء النيل أدمنت الحياة والفن معا، من ألمع وأجمل نجمات الفن حتى إن مجلة "التايم" خلال حقبة الأربعينيات اختارتها لتكون ضمن قائمة أجمل عشر نساء في العالم، رحلت في مثل هذا اليوم 30 مايو عام 2018.



ولدت هنومة حبيب خليل الشهيرة بمديحة يسري عام 1921 بالقاهرة واكتشفها المخرج محمد كريم، وكان أول أدوارها في السينما بفيلم "ممنوع الحب" عام 1942 أمام محمد عبد الوهاب، في دور صامت معتمدا على عينيها السوداوان، وغنى لها عبد الوهاب اغنية ( بلاش تبوسني في عنية دي البوسة في العين تفرق ) كما اختار لها اسم مديحة يسري بدلا من هنومة خليل.

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أحلام الشباب كانت البداية

أما أول أدوار بطولة مديحة يسرى فكانت فيلم "أحلام الشباب" أمام فريد الأطرش، وتقاضت عنه 25 جنيها، قدمت أدوارا عديدة أمام مشاهير السينما والغناء وقدمت دور الابنة والزوجة والأم والحبيبة، وشاركت في أفلام فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وشادية، كما قدمت ثنائيا ناجحا مع المطرب محمد فوزى الذى تزوجته فترة من الزمن.

ملكة جمال الأناقة

اختيرت ملكة الأناقة عام 1956 في مسابقة الجمعيات النسائية بالأوبرج قام بالتحكيم فيه كبار الكتاب ورموز المجتمع وفازت باللقب وهي ترى أن الأناقة هي جواز سفر الفنان إلى الجمهور.

الفنانة مديحة يسرى

جمال "مديحة يسري" لم يبهر عشاقها فقط، بل امتد للنطاق العالمى فقد سحرت نجوم العالم بجمالها خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي عام 1952، وتساءلوا عن سر الجمال العربي بعد مشاهدتها وكتبت عنها الصحف الفرنسية ووصفتها بجميلة الشرق وتساءلت ( أكل هذا الجمال في مصر).

سميحة يسرى و100 فيلما

قدمت مديحة يسرى خلال مشوارها الفني الذى امتد 70 عاما ما يزيد على 100 فيلما، منها لحن الخلود، انى راحلة، الخطايا، الجنس اللطيف، غرام بدوية ، آه من الرجالة، ابن الحداد، ألأفوكاتو مديحة، بنات حواء، فاطمة وماريكا وراشيل وكان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم "الإرهابى" عام 1994، أمام الفنان عادل امام.

منحت مديحة يسري في حياتها الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون عن مشوارها الفنى وعينها الرئيس مبارك عضوا في مجلس الشورى تقديرًا لها.

مديحة يسرى ورابع ازواجها فى فيتو

تعددت زيجات وعشاق مديحة تزوجت خمس مرات وكانت نهاية ثلاث منها بسبب الخيانة التى كانت لا تقبلها وكانت لها علاقات إعجاب بها من الكثيرين وكان أول أزواجها المطرب الملحن محمد أمين وتم الطلاق بسبب الخيانة.

زيجات خمس فاشلة

تزوجت بعد ذلك من قبطان بحرى تعرفت عليه فى احدى سفرياتها، لكن وقعت منه خيانتها فدبت الخلافات وتم الطلاق ثم تزوجت دونجوان السينما أحمد سالم ولم يستمر زواجهما طويلا بسبب الرحيل، وقالت عنه مديحة يسري هو الزوج الوحيد الذى لم يخنها، وكانت الزيجة الرابعة وهي الأشهر من الفنان محمد فوزي الذى اعتبرته حبها الأول والأخير بعد أن تعرفا في فيلم "قبلة في لبنان" وشاركته بعد الزواج العديد من الأفلام، جاء الزواج الخامس من الشيخ إبراهيم سلامة الراضى شيخ الطريقة الشاذلية الذى قالت عنه فى حواراتها انه كان يحترمها ويناديها دائما بلقب الهانم.

وأضافت أنها استفادت منه كثيرا خلال ثلاث سنوات عاشت معه، لكنه فجأة عاد الى زوجته الأولى دون أن يخبرها فطلبت الطلاق.

الفنانة الراحلة مديحة يسرى

كما أحبها الأديب عباس محمود العقاد حتى أنه اصدر ديوانه " أعاصير مغرب " وكل محتواه ومضمونه يتحدث عنها، كما أنه أطلق عليها رمزيا اسم سارة فى كتاباته.



قالت مديحة: بعد مشوارى السينمائى أقول من وصفونى بالأناقة والجمال مجاملون وأن شرفى وسمعتى دائما أهم شيء بالنسبة لى وأنا دائما أحافظ عليهما طوال حياتى حتى إنه لم يكتب عنى أبدا شيئا مسيئا ولم أتعرض لنقد جارح.

عامل الناس بما تحب ان يعاملوك

ونجحت في بداية حياتى كمديحة يسرى ذلك لأننى سلكت الطريق المستقيم إلى النجاح والشهرة ودفعت ثمن كل هذا من دمى وروحى وأعصابى في كفاح طويل، وصبرت وكنت استعذب مرارته لأننى كنت أترقب ثماره الحلوة.. ولست أدرى إذا كان من عيوبى أو من محاسنى استمساكي بالصراحة الوقوف إلى جانب الحق مهما كلفنى ذلك من مال ومهما أوقعنى في مشكلات ومأزق وخسائر، ولكن الذي لا أشك فيه أننى لم أحد عن الشعار الذي اتخذته لنفسى وهو: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به.

رحيل وعودة الى الأصل

بعد صراع مع المرض في مستشفى الجلاء العسكرى، توفيت الفنانة مديحة يسرى في 30 مايو 2018 عن 97 عاما وتم الصلاة عليها بمسجد السيدة نفيسة وفق وصيتها، وكتب على سرادق عزائها عزاء المرحومة الحاجة هنومة خليل حبيب الشهيرة ب مديحة يسرى.