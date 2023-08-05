فوائد الشعير لمرضى السكري والكوليسترول

فوائد الشعير، قد لا يدركها الكثيرون، والشعير هو تلك الأعشاب الشهيرة التي يصنع منها شراب الشعير، والخمور، والتي ترتبط بشكل كبير بعلاج حصوات الكلى، إلا أن فوائد الشعير تمتد أكثر من ذلك، فتلك الأعشاب التي كان يزرعها المصري المقدم منذ أكثر من 10 آلاف سنة، لازالت تزرع حتى الآن، وفوائد الشعير تثبته الدراسات والأبحاث العلمية حتى الآن.

فوائد الشعير

الشعير المغلي للصحة

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، على أن فوائد الشعير للجسم لا يمكن إغفالها، ولابد من تضمين الشعير للنظام الغذائي اليومي، لأن فوائد الشعير لكل أجزاء الجسم مذهلة، وخاصة لأصحاب الامراض المزمنة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

التحكم في نسبة السكر في الدم

يساعد الشعير في خفض نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين، مما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

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يعتبر الشعير المصنوع من الحبوب الكاملة مصدرًا جيدًا للألياف، بما في ذلك الألياف القابلة للذوبان بيتا جلوكان، والتي تبطئ امتصاص السكر عن طريق الارتباط به في الجهاز الهضمي.

يحسن الهضم

من فوائد الشعير، أنه يعمل على تخفيف الإمساك؛ لما يحتوي عليه من نسبة عالية من الألياف، جرب أن تتناوله يوميًا، وستظهر النتائج خلال 10 أيام، فهو ينظم حركة الأمعاء، كما أنه يساعد في علاج أعراض التهاب القولون التقرحي.

يعزز الشعير أيضًا نمو البكتيريا الجيدة داخل الجهاز الهضمي؛ وذلك لأن ألياف بيتا جلوكان الموجودة في الشعير تساعد على تغذية بكتيريا الأمعاء الصحية، مما يزيد من نشاط البروبيوتيك، الذي بدوره يحسن عملية الهضم

يساعد في إنقاص الوزن

نظرًا لأن جسم الإنسان لا يستطيع هضم الألياف، فإن الأطعمة الغنية بالألياف تضيف حجمًا إلى المعدة، وتساعد على الشعور بالامتلاء لفترات طويلة، وهو ما يحدث عند تناول الشعير، ولذلك فهو يقوم بعمل بالونة المعدة، مما يجعله يساعد في إنقاص الوزن الزائد، بالتخلص من الشعور المستمر بالجوع.

كذلك يعمل الشعير على تقليل مستويات هرمون الجريلين، وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالجوع.

لذا فيمكنك تناول الشعير مع وجبة الفطار، مما يجعلك تأكل كميات أقل من الأطعمة المعتاد عليها في وجبة الغداء، مما يجعلك تتخلص من وزنك الزائد تدريجيا.

يخفض نسبة الكوليسترول

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الشعير قد يكون له آثار مفيدة على الكوليسترول؛ لأنه غني بالألياف القابلة للذوبان، التي تخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.

أضرار الشعير

الشعير

يحتوي الشعير على الجلوتين، لذلك فهو غير مناسب لمن عانون من الحساية ضد الجلوتين.

يحتوي الشعير على كربوهيدرات قصيرة السلسلة تسمى "الفركتانز"، وهي نوع من الألياف القابلة للتخمير، والتي قد تسبب الغازات والانتفاخ لدى من يعانون من متلازمة القولون العصبي، أو اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.

أخيرًا، نظرًا لأن الشعير له تأثير قوي على مستويات السكر في الدم، فيجب توخي الحذر أثناء تناوله إذا كنت مصابًا بداء السكري، وتتناول أي أدوية لخفض نسبة السكر في الدم أو الأنسولين.