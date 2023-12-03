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رياضة

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الانجليزي، فيتو

الدوري الانجليزي، يلتقي فريق ليفربول مع نظيره فولهام، اليوم الأحد، بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويهدف ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة، لاستمرار انتصاراته في معقله بجميع البطولات هذا الموسم.

وفي آخر 4 مواجهات جرت بين ليفربول وفولهام، حقق كل فريق، انتصارا وحيدا على الآخر، فيما خيم التعادل على مواجهتين.

ويبحث النجم الدولي المصري محمد صلاح، عن تسجيل هدفه الخامس في شباك فولهام، الذي يلعب ضده للمرة السابعة.  

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موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الانجليزي 


تنطلق صافرة مباراة ليفربول وفولهام اليوم الأحد في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام 


وتذاع مباراة ليفربول وفولهام  في الدوري الانجليزي عبر قناة beIN sports HD1.

ترتيب ليفربول وفولهام

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، خلف مانشستر سيتي 29 نقطة، وخلف المتصدر آرسنال 33 نقطة فيما يتواجد فولهام في المركز 14 بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد  15 نقطة.

 

وتنتظر محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وجناح ليفربول أرقام قياسية في مباراة الريدز أمام نظيره فولهام، التي تجمعهما  اليوم في تمام الساعة 4 عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وفي حالة تسجيل محمد صلاح هدفا في شباك فولهام، سيحقق 3 أرقام قياسية جديدة في رحلته مع ليفربول.

 

محمد صلاح لاعب ليفربول 


وفي حالة تسجيل محمد صلاح هدفا أمام فولهام سيصبح أول لاعب أفريقي يسجل 150 هدفا في الدوري الإنجليزي.

 

وسيصبح محمد صلاح أول لاعب غير بريطاني يصل عدد أهدافه مع ليفربول في كافة المسابقات إلى 200 هدف.

 

وتأهل ليفربول لدور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه الليلة على لاسك لينز برباعية نظيفة في المباراة التي إقيمت على ملعب أنفيلد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

 

أهداف مباراة ليفربول ولاسك لينز


أحرز أهداف ليفربول لويس دياز بالدقيقة 12، وجاكبو بالدقيقة 16 و90+4، ومحمد صلاح بالدقيقة 51.

 

وبهذه النتيجة حسم ليفربول تأهله رسميا إلي دور الـ 16 لدور الـ 16 في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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