موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ليفربول ضد فولهام، يستضيف ليفربول نظيره فولهام غدا الأحد ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويهدف ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة، لاستمرار انتصاراته في معقله بجميع البطولات هذا الموسم.

وفي آخر 4 مواجهات جرت بين ليفربول وفولهام، حقق كل فريق، انتصارا وحيدا على الآخر، فيما خيم التعادل على مواجهتين.

ويبحث النجم الدولي المصري محمد صلاح، عن تسجيل هدفه الخامس في شباك فولهام، الذي يلعب ضده للمرة السابعة.

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موعد مباراة ليفربول ضد فولهام

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد فولهام في تمام الساعة الرابعة عصر غدا الأحد ضمن مواجهات الجولة الـ 14 بملعب أنفيلد.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وفولهام عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الانجليزي.

وتنطلق اليوم مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تشهد صراعا بين عمالقة الدوري الإنجليزي للظفر بقمة جدول ترتيب الدوري.

ويتصدر أرسنال الذي يضم بين صفوفه المحترف محمد النني، ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي ونقطتين عن ليفربول قبل الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 14

1- آرسنال 30 نقطة

2- مانشستر سيتي 29 نقطة

3- ليفربول 28 نقطة

4- أستون فيلا 28 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

6- مانشستر يونايتد 24 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة

8- برايتون 22 نقطة

9- وست هام يونايتد 20 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- فولهام 15 نقطة

15- نوتينغهام فورست 13 نقطة

16- بورنموث 12 نقطة

17- لوتون تاون 9 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الانجليزي

السبت 2 ديسمبر

آرسنال ضد وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء

برينتفورد ضد لوتون تاون – الساعة 5 مساء

بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساء

نوتينجهام فورست ضد إيفرتون – الساعة 7:30 مساء

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساء

الأحد 3 ديسمبر

تشيلسي ضد برايتون – الساعة 4 مساء

ليفربول ضد فولهام – الساعة 4 مساء

وست هام ضد كريستال بالاس – الساعة 4 مساء

بورنموث ضد أستون فيلا – الساعة 4 مساء

مانشستر سيتي ضد توتنهام – الساعة 6:30 مساء

صراع الصدارة في الدوري الإنجليزي

ويسعى آرسنال للاحتفاظ بالصدارة، التي انقض عليها في المرحلة الماضية، عندما يستضيف وولفرهامبتون في افتتاح مباريات المرحلة اليوم السبت، على ملعب الإمارات.

وارتقى آرسنال للمركز الأول برصيد 30 نقطة، عقب فوزه على برينتفورد، مستفيدا من تعادل مانشستر سيتي 1-1 مع ضيفه ليفربول في المرحلة الماضية.

ويخوض الجانرز المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب صعوده رسميا للأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، إثر انتصاره الكاسح 6-0 على لانس.

السيتي ضد توتنهام

ويتطلع مانشستر سيتي حامل اللقب، للعودة إلى نغمة الانتصارات، بعدما غابت عنه في آخر مرحلتين، عندما يخوض مواجهة صعبة أمام ضيفه توتنهام، في قمة مباريات المرحلة، غدا الأحد.



وفرط المان سيتي في تقدمه خلال مباراتيه ضد مضيفه تشيلسي وضيفه ليفربول في المرحلتين الماضيتين، ليتعادل معهما 4-4 و1-1 على الترتيب.

ويطمح السيتي لاستعادة الصدارة حال فوزه على توتنهام، وتعثر آرسنال أمام وولفرهامبتون، وهو أمر وارد، في ظل معاناة فريق المدرب بوستيكوجلو.

وبعد بدايته الرائعة في البطولة هذا الموسم، التي شهدت تحقيقه 8 انتصارات وتعادلين في أول 10 مباريات، تراجعت نتائج توتنهام بشكل مفاجئ، بعدما خسر مبارياته الثلاث الأخيرة أمام تشيلسي وولفرهامبتون وأستون فيلا.

ويبحث مانشستر يونايتد، مواصلة صحوته في الدوري الإنجليزي، وحصد فوزه السادس في لقاءاته السبعة الأخيرة بالبطولة، عندما يحل ضيفا على نيوكاسل.

وساهمت سلسلة انتصارات يونايتد الأخيرة، في تقدمه للمركز السادس برصيد 24 نقطة، عقب تحقيقه 8 انتصارات وتلقيه 5 هزائم خلال مبارياته 13 التي لعبها في البطولة هذا الموسم حتى الآن.

ويخوض نيوكاسل، صاحب المركز السابع برصيد 23 نقطة، المباراة، وذهن لاعبيه وأنصاره لا زال منشغلا بتعادله المثير 1-1 مع باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري الأبطال.

كما تشهد جولة البريميرليج، العديد من المباريات المهمة، حيث يلتقي بيرنلي مع شيفيلد يونايتد، وبرينتفورد ضد لوتون تاون، ونوتنجهام فورست أمام إيفرتون.