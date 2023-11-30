محمد صلاح يقود ليفربول لدور الـ 16 بالدوري الأوروبي بعد الفوز على لاسك لينز

الدوري الأوروبي، تأهل ليفربول لدور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه الليلة على لاسك لينز برباعية نظيفة في المباراة التي إقيمت على ملعب أنفيلد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

أهداف مباراة ليفربول ولاسك لينز

أحرز أهداف ليفربول لويس دياز بالدقيقة 12، وجاكبو بالدقيقة 16 و90+4، ومحمد صلاح بالدقيقة 51.

وبهذه النتيجة حسم ليفربول تأهله رسميا إلي دور الـ 16 لدور الـ 16 في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

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تشكيل ليفربول ضد لاسك لينز

حراسة المرمى: كيفين كيليهر.

الدفاع: جو جوميز- إبراهيما كوناتي - جاريل كوانساه - كوستاس تسيميكاس.

الوسط: وتارو إندو - ريان جرافينبيرش- هارفي إليوت.

الهجوم: محمد صلاح- كودي جاكبو- لويس دياز.

تشكيل لاسك لينز أمام ليفربول

لوال - بيلو - تالوفيروف - زيريس - لوبيتيتش - زولي - أندرادي - أوسور - لوبيتش - ستويكوفيتش - هورفاث.

وحمل النجم الدولي المصري محمد صلاح، شارة قيادة فريقه ليفربول الإنجليزي في مواجهة لاسك لينز النمساوي، على ملعب أنفيلد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

ترتيب مجموعة ليفربول في الدوري الأوروبي

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط فيما يأتي لاسك لينز في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط خلف فريقي تولوز الوصيف برصيد 7 نقاط وسانت جيلواز صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

بطل العالم في الشطرنج يدعو محمد صلاح للعب مباراة

وجه بطل العالم في الشطرنج النرويجي ماجنوس كارلسن، الدعوة لـ محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، لمواجهة قوية بعد تصريحات الأخيرة، بعشقه للعب الشطرنج على الإنترنت.

وكشف محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن لعبته المفضلة بخلاف كرة القدم، والخدعة التي يقوم بها مع منافسيه عبر الإنترنت.

وأكد محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أنه يعشق لعبة الشطرنج ويقوم بمواجهة منافسين مختلفين عبر الإنترنت قائلا: "ألعب كل يوم حرفيًا، أنا مدمن هذه اللعبة".