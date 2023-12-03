طليقة تامر حسني تؤدي مناسك العمرة مع والدتها

أدت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، مناسك العمرة برفقة والدتها، ونشرت صورة جمعتها من خلال حسابها إنستجرام

طليقة تامر حسني تؤدي مناسك العمرة

وعلقت بسمة بوسيل على الصورة قائلة: "مبسوطة أوي، عملنا أنا وماما عمرة لبابا يارب يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين.. اللهم تقبل منا.

ومن ناحية أخرى، كشف الفنان تامر حسني عن موعد حفلاته في رأس السنة الجديدة 2024.

ونشر تامر حسني بوستر الحفلات عبر حسابه على موقع تويتر، حيث يحيي حفلا يوم 30 ديسمبر في تركيا، وحفلًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم 31 ديسمبر.

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وكان تامر حسني قد علق في وقت سابق على الأحداث في غزة عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، حيث استنكر ما يحدث لأهالي فلسطين، على يد الكيان الصهيوني.

وكتب تامر حسني عبر ستوري انستجرام قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، معجزة من عندك يا رب سامحنا يا الله قد لا نفهم حكمتك ولكن لا شيء يفوق يقيننا برحمتك".