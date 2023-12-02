لنا الله، ريهام حجاج تنفعل بسبب الأوضاع في غزة

أعربت الفنانة ريهام حجاج عن حزنها الشديد، بسبب الأوضاع التي تحدث في غزة، من الاحتلال الإسرائيلي، بعد انتهاء الهدنة، والذي أدى إلى استشهاد الكثير من النساء والأطفال.

وكتب “ريهام”، عبر حسابها علي موقع الصور الشهير “إنستجرام”،:"الـ 56 يومًا اللي فاتوا كوم واللي بيحصل من امبارح كوم تاني الحرب بعد الهدنة رجعت أقوى وأصعب وأشد، أكثروا الدعاء في كل ثانية لأننا لا نملك غيره الآن لنا الله ياااارب".

وواصلت “ريهام”، التعليق على المنشور بالدعاء قائلة: “اللهُم كُن لأهل فلسطين عونًا ونصيرًا، وبدّل خوفهم أمنًا، اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام، اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة، اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم حرر المسجد الأقصى، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهدائهم برحمتك، اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين”

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 15207 شهداء وإصابة 40652 في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

مجازر الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت عشرات المجازر خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 193 شهيدًا و652 جريحًا.

مفاوضات التهدئة في غزة

وأعلن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه لا توجد مفاوضات حاليًّا بشأن التهدئة، ولن يكون هناك أي تبادل للأسرى حتى انتهاء العدوان ووقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال العاروري في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة القطرية إن "الاحتلال يصر أن هناك ما زال نساء وأطفال وقلنا إننا سلمنا ما لدينا من النساء والأطفال".



تبادل جثث مقابل جثامين الشهداء الفلسطينيين

وأشار إلى أن "ما بقي من الأسرى في غزة هم جنود ورجال مدنيون خدموا في جيش الاحتلال، في حين أن الاحتلال يصر على أنه ما زال لدينا نساء وأطفال، ونحن قلنا إننا سلمنا جميع النساء والأطفال".



وأعرب المسؤول في حماس عن "استعداد الحركة لتبادل جثث مقابل جثامين شهداء ولكننا بحاجة لوقت لاستخراج جثث الإسرائيليين".



وأوضح أنه في هذه الحالة "نحن بحاجة إلى وقت لاستخراج جثث الإسرائيليين الذين قتلوا في غارات الاحتلال على غزة".

واعتبر العاروري في تصريحاته أن "الاحتلال قرر أنه لا يريد استئناف صفقة التبادل بمعايير جديدة.. كبار السن من الرجال من المحتجزين هم بالنسبة لنا خدموا بالجيش وبعضهم لا يزال فيه".

وأضاف: "موقفنا الرسمي الآن أنه لا تبادل أسرى قبل انتهاء الحرب".