السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

خبير يكشف لـ "فيتو" سر تغير الموقف الفرنسي من العدوان على غزة ومخاوف ماكرون من الجاليات المسلمة

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، قال الدكتور توفيق أكليمندوس، الباحث والخبير في الشؤون الفرنسية، إن الموقف الأوروبي من الهجوم الذي  يشنه جيش الاحتلال على المدنيين في غزة، يختلف من دولة لأخرى حسب توجهات كل دولة على حدة.


وأوضح توفيق أكليمندوس لفيتو، أن الموقف الأوروبي متفق على 3 نقاط  وهي: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، انتهاء سلطة حماس وعودة الحكم في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، عدم جواز ضرب المدنيين من كلا الطرفين سواء فلسطينيين وإسرائيليين.


وأكد الدكتور توفيق أكليمندوس، أن التركيز الأوروبي في الوقت الراهن على إيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين في قطاع غزة من العدوان الغاشم الذي يشنه جيش الاحتلال.

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العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو 


وشدد توفيق أكليمندوس، على أنه من الصعب التوصل لموقف أوروبي موحد حول العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرًا إلى أن الموقف الفرنسي يختلف مع ألمانيا.


وأشار توفيق أكليمندوس إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخشى من انفجار الأوضاع الداخلية في حال أيد العدوان الإسرائيلي على غزة أو العكس، خاصة بين الجاليات المسلمة واليهودية.

 

وأوضح أن الرئيس ماكرون يحاول أن يمسك العصا من النصف، ويحاول أن يحسن من صورة فرنسا من خلال  المساعدات الإنسانية التي تقدمها باريس إلى قطاع غزة.

 

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وفي وقت سابق من اليوم  السبت أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه قرر التوجه إلى قطر في محاولة للعمل على هدنة جديدة قد تفضي إلى وقف إطلاق النار.

العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو 

وشدد الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، على ضرورة  إحياء مفاوضات  حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.


وفي وقت سابق من اليوم قال الرئيس الفرنسي إنه إذا كان هدف دولة الاحتلال تدمير حماس كليًّا فقد يستغرق الأمر 10 سنوات، مشددًا على أن حق تل أبيب في الدفاع عن النفس لا يعطيها الحق في مهاجمة المدنيين.

 

وأضاف ماكرون خلال تصريحات صحفية أدلى بها اليوم: "إن إسرائيل لن تحصل على الأمن بشكل دائم على حساب الفلسطينيين".

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ماكرون: إذا كان هدف إسرائيل تدمير حماس كليا فقد يستغرق الأمر 10 سنوات

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