السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

صحة غزة تكشف حصيلة الشهداء المصابين جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

شهداء غزة، فيتو
شهداء غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 15207 شهداء وإصابة 40652 في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

مجازر الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت عشرات المجازر خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 193 شهيدًا و652 جريحًا.

 

مفاوضات التهدئة في غزة

وأعلن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه  لا توجد مفاوضات حاليًّا بشأن التهدئة، ولن يكون هناك أي تبادل للأسرى حتى انتهاء العدوان ووقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

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وقال العاروري في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة القطرية إن "الاحتلال يصر أن هناك ما زال نساء وأطفال وقلنا إننا سلمنا ما لدينا من النساء والأطفال".


تبادل جثث مقابل جثامين الشهداء الفلسطينيين

وأشار إلى أن "ما بقي من الأسرى في غزة هم جنود ورجال مدنيون خدموا في جيش الاحتلال، في حين أن الاحتلال يصر على أنه ما زال لدينا نساء وأطفال، ونحن قلنا إننا سلمنا جميع النساء والأطفال".


وأعرب المسؤول في حماس عن "استعداد الحركة لتبادل جثث مقابل جثامين شهداء ولكننا بحاجة لوقت لاستخراج جثث الإسرائيليين".


وأوضح أنه في هذه الحالة "نحن بحاجة إلى وقت لاستخراج جثث الإسرائيليين الذين قتلوا في غارات الاحتلال على غزة".

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واعتبر العاروري في تصريحاته أن "الاحتلال قرر أنه لا يريد استئناف صفقة التبادل بمعايير جديدة.. كبار السن من الرجال من المحتجزين هم بالنسبة لنا خدموا بالجيش وبعضهم لا يزال فيه".
وأضاف: "موقفنا الرسمي الآن أنه لا تبادل أسرى قبل انتهاء الحرب".

 

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