الأحد 03 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

روبي تستعد لطرح أغنية جديدة

روبي ومحمد مصطفى
روبي ومحمد مصطفى ملك، فيتو

تستعد الفنانة روبي لطرح أغنية جديدة، قريبًا وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لتجدد نشاطها الفني.

 

أغنية روبي الجديدة 

وتتعاون الفنانة روبي في أغنيتها الجديدة المفترض طرحها قريبًا، مع الشاعر محمد مصطفى ملك، ومن المفترض أن تكشف تفاصيلها الكاملة قريبًا.

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة روبي والفنان عمرو يوسف لتصوير مسلسل "شغل فنادق" حيث تعقد الجهة المنتجة  جلسات عمل مع المخرج محمد سامي، تحضيرًا لتجهيز العمل الدرامي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في رمضان المقبل 2024.

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والمسلسل من بطولة عمرو يوسف، روبي، أحمد مالك، أحمد فهيم، كريم عفيفي، إدوارد، محمد رضوان، ريم سامي، وقصة محمد سامى، سيناريو وحوار محمد سامى ومهاب طارق، إخراج محمد سامى، وإنتاج ميديا هب سعدى وجوهر، حيث من المقرر أن ينطلق تصويره خلال الأسابيع القادمة.

 
مسلسل عمرو يوسف وروبي في رمضان 2024

وكشف مصدر مقرب للفنانة روبي  لـ "فيتو" عن قصة أحداث المسلسل، مؤكدًا أن العمل تدور أحداثه في إطار كوميدي بوليسي حول عصابة مكونة من 5 أشخاص متخصصين في السرقة والنصب، من بينهم الفنانة روبي  يعيشون في حارة شعبية، ثم يفكرون في سرقة بنك داخل أحد الفنادق، والمسلسل أحداثه شبيه لمسلسل 100 وش لنيلي كريم وأسر ياسين والذي عرض في وقت سابق.

 

مسلسل “الكتيبة 101”

وعلى جانب آخر، شارك الفنان عمرو يوسف في بطولة مسلسل “الكتيبة 101” الذي عرض في رمضان الماضي.

 

روبي في مسلسل حضرة العمدة

وقد شاركت روبي في سباق الدراما الرمضاني السابق وذلك بمسلسل حضرة العمدة وتدور قصة مسلسل حضرة العمدة حول فتاة تخرجت في الجامعة الأمريكية وتعيش في القاهرة حياة متمدنة، وهي من أصول صعيدية.

 

وتتصاعد الأحداث برجوعها لبلدها في الصعيد، لتجد نفسها مجبرة أن تتولى منصب عمدة “القرية”، فتدور الأحداث حول كيفية إقناع أهل القرية بتوليها مسؤولية تسيير أمورهم في ظل أن المتوارث أن تلك الوظيفة قاصرة على الرجال.

 

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