أخبار مصر اليوم: خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الجاري.. وإعفاء الطلاب الفلسطينيين في الأزهر من المصروفات الدراسية

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

اتحاد المصريين بالخارج: إقبال الناخبين من أبناء الجاليات المصرية بالخارج فاق توقعاتنا بكثير

قال المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج إنه تم التواجد والمتابعة مع جميع القنصليات في العالم اعتبارا من مساء الخميس الماضي مع بداية التصويت في دولتي نيوزيلاندا واستراليا وحتى امريكا مساء أمس الجمعة.

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تعرف على الموقف التنفيذى لمحطة مترو حدائق الأهرام بالخط الرابع ( صور)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل صور محطة حدائق الأهرام ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق،والمتوقع ان تساهم فى تقليل الزحام السطخى وخدمة المرور

خبير بمركز البحوث الزراعية يكشف عن 4 حلول لأزمة السكر

أزمة السكر، قال عبد الله الشافعي، أستاذ بمعهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية: "إنتاج مصر من السكر عام 1972 كان حوالي 593 ألف طن، وهذا كان يحقق الاكتفاء الذاتي، ويفيض 18% يتم تصديره للخارج، وهذا في الوقت الذي كان فيه عدد سكان مصر حوالي 30 مليون نسمة، وكان استهلاك الفرد حينها 16 كيلو جرام سكر".

خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الجاري

حالة الطقس، يشهد الأسبوع الجارى سقوطا للأمطار المتوسطة الرعدية حيث تسقط الأمطار الخفيفة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة غدا الاحد

المخدرات والأسلحة الأكثر تهريبا في مطار القاهرة واختفاء عمليات الذهب في نوفمبر

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير ثلاثة وثلاثين محضر ضبط جمركي خلال شهر نوفمبر الماضي منها ثلاثة عشر محضر ضبط بمبني الركاب رقم ٢.

شيخ الأزهر يوجه بإعفاء طلاب فلسطين من المصروفات الدراسية واستضافتهم بمدينة البعوث

وجه فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بسرعة توفير منح دراسية كاملة لطلاب فلسطين؛ شاملة الإعفاء من المصروفات الدراسية، والسكن داخل مدينة البعوث الإسلامية، إضافة إلى صرف مبلغ مالي شهريًّا لكل طلاب فلسطين الوافدين للدراسة بجامعة الأزهر، ومعاهد البعوث الإسلامية.

حياة كريمة تنظم احتفالية لدعم وتمكين ذوي الهمم

في إطار مبادرة "أتكلم هنسمعك" تنظم مؤسسة حياة كريمة احتفالية باليوم العالمي لذوي الهمم لتقديم الدعم والمساعدة ونشر روح السعادة لأكثر من ٣٠٠٠ شخص بمختلف الفئات العمرية من ذوي الهمم، ذلك بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وجامعة المنصورة وجامعة الأزهر والجامعة البريطانية والمجلس القومي للإعاقة.