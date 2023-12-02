السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الجاري

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حالة الطقس، يشهد الأسبوع الجارى سقوطا للأمطار المتوسطة الرعدية حيث تسقط الأمطار الخفيفة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة غدا الاحد

 

وتسقط الأمطار الخفيفة على جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة الاثنين والأمطار الخفيفة إلى متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر قد تكون رعدية على فترات متقطعة والأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الثلاثاء المقبل.  

 

وتسقط الامطار الخفيفة على جنوب سلاسل البحر الأحمر  وسلاسل البحر الاحمر  على فترات متقطعة يومى الأربعاء والخميس.

 

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا  قد تصل لحد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء


حالة الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  الأحد  ليسود طقس  مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف أثناء الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية،ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس  بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد  

حالة الطقس غدا الأحد ٣-١٢-٢٠٢٣ في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدًا السبت 2-12-2023 في وادي النطرون


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على سيناء، بارد ليلا.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء


ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على و
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 
 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

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