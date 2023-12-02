السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

خبير بمركز البحوث الزراعية يكشف عن 4 حلول لأزمة السكر

أزمة السكر، فيتو
أزمة السكر، فيتو

أزمة السكر، قال عبد الله الشافعي، أستاذ بمعهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية: "إنتاج مصر من السكر عام 1972 كان حوالي 593 ألف طن، وهذا كان يحقق الاكتفاء الذاتي، ويفيض 18% يتم تصديره للخارج، وهذا في الوقت الذي كان فيه عدد سكان مصر حوالي 30 مليون نسمة، وكان استهلاك الفرد حينها 16 كيلو جرام سكر".

 

إنتاج مصر من السكر

وأضاف:"في عام 2022 أصبح ما يتم إنتاجه من السكر يغطي 83% تقريبًا من الاحتياجات، ويتبقى 17% يتم استيرادها من الخارج، وذلك مع وصول عدد سكان مصر إلى 105 مليون نسمة تقريبًا، وبعدما أصبح استهلاك الفرد من السكر ما بين 32 إلى 34 كيلو جرام في العام.

 

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المساحة المنزرعة من بنجر السكر

وقدم "الشافعي" في تصريحات تليفزيونية “ ببرنامج ”خط أخضر" مع الإعلامية فاطمة أنور،مجموعة من الحلول للخروج من أزمة السكر أبرزها زيادة المساحة المنزرعة من بنجر السكر في الأراضي حديثة الاستصلاح من خلال نظم الري الحديثة، لأن في الوادي القديم ينافس البنجر القمح الذي يحتاجه المواطنون، والبرسيم الذي تحتاجه الحيوانات.

 

رفع إنتاجية قصب السكر

وواصل: الحل الثاني هو ضرورة رفع إنتاجية القصب من الفدان، لافتًا إلى أن الدولة تتبنى مشروع حاليًا لزراعة القصب في شتلات، وهذا المشروع من الممكن أن يزيد الإنتاجية إلى 60 و70 طن للفدان، ويحقق الاكتفاء الذاتي.

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استهلاك الفرد من السكر

وتابع:" الحل الثالث هو تقليل استهلاك الفرد من السكر للاستهلاك الصحي العالمي، الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، ليكون 28 كيلو جرام من السكر في العام بدلًا من 32 و34 كيلو جرام، وهذا سيؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي دون استيراد للسكر، مضيفًا أن الحل الأخير هو ضبط الزيادة السكانية والمراقبة الجيدة للأسواق".

 

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