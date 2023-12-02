المخدرات والأسلحة الأكثر تهريبا في مطار القاهرة واختفاء عمليات الذهب في نوفمبر

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير ثلاثة وثلاثين محضر ضبط جمركي خلال شهر نوفمبر الماضي منها ثلاثة عشر محضر ضبط بمبني الركاب رقم ٢.

جمارك مطار القاهرة الدولي



حيث قام رجال الإدارة الاولي بقيادة مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة ومحمود عبد النبي عباس نائب المدير بتحرير خمسة محاضر ضبط جمركي ارقام ١٢٥ و١٢٧ و١٣١ و١٣٤ و١٣٦ لسنة ٢٠٢٣ الاول ضد راكب مصري قادم من الدوحة علي خطوط الطيران القطرية، بحوزته ثلاث علب بلاستيك بداخلهم ١١٥ كبسولة لعقار الترامادول المخدر وامبولين بهما سائل مخدر بوزن ٧٤ جرام، تم الضبط بواسطة مصطفي حامد عبد المطلب مأمور الجمرك تحت اشراف عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة.

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المضبوطات بحوزة رجال الجمارك



والمحضر الثاني كان ضد راكب مصري قادم من عمان علي الخطوط الأردنية بحوزته ٤ مطواة وعصا حديدية وقبضة حديدية افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، تم الضبط بواسطة جورج صفوت مأمور اللجنة الجمركية وسعيد عبد النبي مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة عمار صبري ومحمد صابر رئيس القسم تحت اشراف ياسر محمد إبراهيم مدير الحركة، والمحضر الثالث ضد راكبة مصرية قادمة من ملبينزا علي خطوط طيران NEOS بحوزتها منظار قنص متعدد الاستخدامات مزود بالرؤية الليلة يركب علي عدة أسلحة بانواعها افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته.

تم الضبط بواسطة كل من محمد جمال فرج مأمور اللجنة الجمركية ومصطفي محمد فريد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة اشرف محمد حسن ومحمد جمال الدين محمد مأمورا الجمرك تحت اشراف عمرو العميري مدير الحركة، والمحضر الرابع كان ضد راكب أجنبي قادم من لندن علي الخطوط البريطانية، بحوزته سيجارة الكترونية بهم زيت الماريجوانا وكيس بداخله نبات نفس المخدر بوزن ١١ جرام، تم الضبط بواسطة كل من محمود عبد المطلب مأمور اللجنة ومحمود مصطفي مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد سيد عبد العزيز وفرج حمدي رئيس القسم تحت اشراف عمرو العميري مدير الحركة.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك

والمحضر الخامس كان ضد راكب اسيوي قادم من أبوظبي علي خطوط طيران الإتحاد، حاول تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان بوزن ٤ كيلو جرام و٢٤ عبوة اخري من نفس المستلزمات، تم الضبط بواسطة كل من محمود عبد المطلب مأمور اللجنة واماني معوض مأمور التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة عمار صبري وفرج حمدي رئيس القسم شارك في الضبط كل من اسلام رافت ومحمد عدلي الليثي وايمان عبد اللطيف وفاطمة الزهراء حجو وحسام سليمان مآمير الجمرك تحت اشراف ياسر إبراهيم مدير الحركة.



كما قامت الإدارة الرابعة بقيادة أحمد عبد الهادي مدير الإدارة وأحمد حسن الحكش نائب المدير بتحرير ستة محاضر ضبط ارقام ١٢٦ و١٢٨ و١٣٠ و١٣٢ و١٣٥ و١٣٧ لسنة ٢٠٢٣.



الاول ضد راكب مصري قادم من الدوحة علي الخطوط القطرية حاول تهريب ١٢ تليفون محمول ماركة iPhone تم الضبط بواسطة كل من محمود طلعت مأمور اللجنة ومحمد مصطفى إبراهيم مأمور التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد عبد العليم واحمد الشريف رئيس القسم شارك في الضبط كل من نورا نعمان ومحمد جاد عطيفي ومحمد ابو الفتوح تحت اشراف ميلاد رسمي مدير الحركة.

والمحضر الثاني كان ضد راكبة افريقية حاولت تهريب ١٥ تليفون داخل اكياس بلاستيك اسفل عبوات شيكولاتة، تم الضبط بواسطة كل من محمود طلعت مأمور اللجنة وحاتم الضيف وشيماء احمد مأمورا الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة اسلام عيسوي وهاني مصطفي رئيس القسم شارك في الضبط كل من عبد الحليم عبد المحسن واحمد عبد الحميد وأحمد عبد الرشيد ومحمد جاد ونورا نعمان مآمير الجمرك تحت اشراف محمود جوهر مدير الحركة.



والمحضر الثالث ضد راكب مصري قادم من دبي علي رحلة الخطوط الاماراتية، حاول تهريب ١٣٦٢ وحدة وعبوة مستلزمات طب الأسنان (حشو وبودرة) تم الضبط بواسطة كل من عبد الحليم عبد المحسن مأمور اللجنة الجمركية ومحمد مصطفى إبراهيم وتوماس فريد مامورا الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عبد الحميد وأحمد الشريف رئيس القسم شارك في الضبط كل من حاتم الضيف وخالد علي وشيماء احمد ومحمود طلعت مآمير الجمرك تحت اشراف احمد سيد إبراهيم مدير الحركة.



والمحضر الرابع كان ضد راكب مصري قادم من باريس علي رحلة الخطوط الفرنسية بحوزته ١١٧٠ كبسولة لعقار بريجابالين المدرج بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة أحمد عبد الرشيد زيدان مأمور اللجنة الجمركية ومصطفي صادق مأمور التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة اكرامي أشرف واحمد الشريف تحت اشراف احمد سيد صالح. والمحضر الخامس ضد راكب مصري قادم من دبي علي رحلة الخطوط الاماراتية بحوزته اولا اسلحة بيضاء عبارة عن ١٠ مطواة و٢ خنجر وقبضة حديدية ونجمة ذات نصل حاد و٢ سكينة بجراب وسيف معدني ذو نصل حاد ثانيا مخدرات عبارة عن ٧ سجائر الكترونية بهم زيت الماريجوانا و٥ زجاجة بهم زيت THC وعلبة بها عشب الماريجوانا تم الضبط بواسطة كل من مصطفي صادق مأمور اللجنة الجمركية وسيد فؤاد وأحمد عبد الحميد مأمورا الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عبد الحميد واحمد الشريف تحت اشراف احمد سيد إبراهيم مدير الحركة.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك



والمحضر السادس كان ضد راكب مصري قادم من الدوحة علي الخطوط القطرية، بحوزته ٤٣٧ كبسولة لعقار مدرج بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من محمود طلعت مأمور اللجنة وسامي سليمان مدير الحركة المشرف على الصالة.



اخيرا قام رجال الإدارة الثانية بقيادة صبحي ربيع مدير الإدارة وايمن شملول نائب المدير بتحرير محضري ضبط جمركي ارقام ١٢٨ و١٣٣ لسنة ٢٠٢٣ الاول ضد راكب مصري قادم من الدوحة علي الخطوط القطرية بحوزته ١٩٦ كبسولة لعقار الترامادول المخدر، تم الضبط بواسطة كل من علاء الدين عمارة مأمور الجمرك وحسن مختار رئيس القسم المشرف علي الصالة.

والمحضر الثاني ضد راكب مصري قادم من كازابلانكا علي رحلة الخطوط المغربية، حاول تهريب ما يقارب ٤٠٠ الف دولار في قاعات سحرية اسفل حقائبة وداخل احذية وملابس بالحقائب دون افصاح عنها للجمارك بل عند سؤاله عما اذا كان يحمل عملات تتجاوز العشر الاف دولار أمريكي او ما يوازيها من العملات الأجنبية اكثر من مره اجاب بالنفي، تم الضبط بواسطة كل من محمد نبيل طلب مأمور اللجنة الجمركية وسامي نبيل واحمد محمد فتحي ومصطفي السيد عبد الوهاب مآمير الجمرك ومن إدارة الفحص بالأشعة عمرو غزال ومحمد موافي رئيس القسم تحت اشراف جمال احمد السيد مدير الحركة.



تم تحرير المحاضر السابقة بعد العرض علي أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.