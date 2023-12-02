السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تعرف على الموقف التنفيذى لمحطة مترو حدائق الأهرام بالخط الرابع ( صور)

محطة مترو حدائق الاهرام
محطة مترو حدائق الاهرام بالخط الرابع

 

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل صور محطة حدائق الأهرام ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق ،والمتوقع ان تساهم فى تقليل الزحام  السطخى وخدمة المرور 

يذكر أن الحكومة وافقت في وقت سابق على طلب بتحويل مسار خطوط الضغط العالي المارة داخل الكتلة السكنية بمدينة حدائق الأهرام - حى الهرم إلى مسار آخر خارج الكتلة السكنية بطريق الواحات.

 

نقل مسار خطوط الضغط العالى المارة داخل الكتلة السكنية بمدينة حدائق الأهرام    

 

جاء ذلك فى رد رسمى من محافظة الجيزة، على طلب النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بشأن الموافقة على مقترح نقل مسار خطوط الضغط العالى المارة داخل الكتلة السكنية بمدينة حدائق الأهرام - حى الهرم إلى مسار آخر خارج الكتلة السكنية بطريق الواحات.

Advertisements

 

Advertisements

 

 

 

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

وأكد الرد الحكومي، الوارد من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن ذلك استكمالًا لما يتم من تطوير بالمنطقة، وحفاظ على حياة المواطنين ولتعليم الاستفادة من أراضي الدولة.

دراسة الخطوط الهوائية المارة بالكتلة السكنية بمدينة حدائق الأهرام

وتضمن الرد أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بدراسة الخطوط الهوائية المارة بالكتلة السكنية بمدينة حدائق الأهرام، حيث تبين مرور الخطوط الهوائية التالية: الخط الهوائي (هضبة / حدائق اكتوبر ) جهد ۲۲۰ ك. ف، بطول ( 7 كم ) تقريبا. الخط الهراسي ) جنوب / عضبة ) جهد ٢٢٠ ك. ف، بطول ( ٧ كم ) تقريبًا. أبو غالب هرم / جيزة ) جهد ۲۲۰ ك. ف، بطول ( ٧ كم ) تقريبا حيث  تصل بمجموع أطوالها الى ( ٢١ كم ) تقريبًا بالتكلفة التقديرية المتوقعة تصل إلى ٥۲۵۰ جنية (خمسة مليارات ومانشان وخمسون مليون جنيه تقريبا).

ولفت إلى أنه من خلال هذه التكلفة سيتم العمل على توفير مسارات للكابلات وتخصيص قطع الأراضي اللازمة لإقامة محطات السكاكين وأبراج النهاية واستخراج كافة التصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ أعمال التحويل إلى كابلات أرضية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخبار اقتصاد،  أخبار المحافظات،  أخبار السياسة، أخبارالحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاقتراحات والشكاوي الخط الرابع لمترو الأنفاق الخط الرابع لمترو الشركة المصرية لنقل الكهرباء الشركة المصرية الخط الرابع

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

شاهد الآن، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة لقاء الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين الأهلي ويانج أفريكانز بعد مرور 15 دقيقة

بيان عاجل حول الحالة الصحية لأمير الكويت

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

مشهد مأساوي لطفلة فلسطينية تبحث عن أسرتها بعد قصف منزلهم في غزة (فيديو)

أسعار الذهب مساء اليوم السبت داخل الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

أغرق منزله بالآلاف من قطع الشيكولاتة، أغرب طريقة للاحتفال بالكريسماس

ربطة العنق تثير الجدل بين الملك ورئيس الوزراء البريطاني

في ماليزيا، خطأ بنكي يحول سيدة إلى مليونيرة

شرط "سبايدرمان" الغريب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 2-12-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

المزيد

انفوجراف

بدأ الاحتلال بقصفها بعد الهدنة.. معلومات عن مدينة خان يونس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: عدم الأخذ بالأسباب هو عين التواكل وليس من الإسلام

10 أحكام فقهية خاصة بالشتاء، تعرف عليها

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقته بانتهاء التعب والشفاء من المرض

المزيد
الجريدة الرسمية