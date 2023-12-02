نتنياهو يعترف بوجود خلاف بين إسرائيل وأمريكا بشأن غزة

ويتحدث عن دور مصر وقطر لإنهاء الأزمة..

العدوان على غزة، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت عن وجود خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قطاع غزة، مؤكدا أنه تم التغلب عليه.



خطة نتنياهو للضغط على حركة حماس

وقال بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، نعمل على زيادة الضغط على حماس من خلال الوسطاء الذين قاموا برعاية اتفاق الهدنة في قطاع غزة مثل قطر ومصر.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اقترحت على وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نخرج في مؤتمر صحفي مشترك لكنه قرر الخروج لوحده.

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واضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه كان على اتصال يومي مع البيت الأبيض، وتم مضاعفة عدد الأسرى الذين تم الإفراج عنهم.



نتنياهو يكشف أهداف إسرائيل من الحرب البرية على غزة

وزعم نتنياهو أن جيش الاحتلال دمر 400 هدف لحركة حماس، مأكدا على أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى يتم تحديد كافة الأهداف التي حددتها للحرب البرية على غزة.



وفي وقت سابق كشفت تقارير عبرية، اليوم السبت، عن خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات العسكرية مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس - خلال الفترة القادمة في قطاع غزة.



وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال، ان جيش الاحتلال بدأ يركز خططه في الحرب على اغتيال قادة حماس سواء في قطاع غزة أو في أي منطقة حول العالم.

وشكل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحدة عسكرية أطلق عليها اسم "نيلي"، وذلك بهدف تتبع واغتيال قادة حركة حماس في داخل وخارج فلسطين.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة، تقريرًا يكشف خطة إسرائيل لاغتيال قادة حركة حماس في جميع أنحاء العالم، بمجرد انتهاء حربها في قطاع غزة.



العدوان الإسرائيلي على غزة

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر وكالات الاستخبارات بوضع خطط لاغتيال كبار قادة حماس، الذين يعيشون خارج غزة "في أي مكان بالعالم".

ومع ذلك، فإن "القيام بذلك على الأراضي القطرية أو التركية كان من الممكن أن يؤدي إلى توتر أو نسف الجهود الدبلوماسية لتحرير الأسرى، مما أدى إلى تأجيل الفكرة"، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".

وفي السياق ذاته ادعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها لا تريد الاستحواذ على أراضي قطاع غزة.

خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء العدوان



وزعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنها تريد حماية أمنها، مبررة ذلك بأن المناطق العازلة داخل غزة لا تعني سيطرة جيش الاحتلال على أراضي القطاع.

وأكدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها تريد ضمان السيطرة الأمنية الكاملة على غزة بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة.

وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية عبرية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت عددًا من الدول العربية بخطتها لإنشاء منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة بزعم أنها تحاول منع وقوع هجمات في المستقبل.

وذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها أن المنطقة العازلة التي تتحدث عنها إسرائيل سيتم ترسيم حدودها كجزء من التخطيط لمستقبل قطاع غزة في نهاية الحرب.



ونقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية قولهم:" إن إسرائيل أعلنت عن تلك الخطط لكل من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة".



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